Cătălin Predoiu: E greu de explicat simultan recunoașterea progreselor reale ale României în combaterea corupției, în aplicarea MCV și faptul că decizii penale definitive sunt respinse la executare în unele state membre UE

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a reacționat joi după respingerea extrădării lui Sorin Oprescu de către instanța din Grecia. Acesta a transmis că este greu de explicat simultan recunoașterea progreselor reale ale României în combaterea corupției, în aplicarea MCV și faptul că decizii penale definitive sunt respinse la executare în unele state membre UE sau chiar sunt schimbate pe fond.

Cătălin Predoiu, reacție după respingerea extrădării lui Sorin Oprescu

„Pe de altă parte, pot să informez că am ridicat, din nou, în cadrul Consiliului JAI, recent desfășurat la Praga, problema cooperării judiciare în materie penală între Statele Membre UE, mai concret împrejurarea că unii condamnați penal definitiv pentru fapte de corupție în România găsesc «portițe legale» în legislația străină, pentru a se sustrage executării pedepsei în unele State Membre ale UE”, subliniază ministrul Justiției.

Aceste amintește că ministerul a pus recent în dezbatere publică un proiect de „lege pentru fugari”, prin care s-ar descuraja acest fenomen, în vederea adoptării sale ca lege cât mai urgent.

„Instanțele române cooperează exemplar în procedurile de extrădare și de predare în temeiul instrumentelor juridice europene, la fel autoritățile române de aplicare a legii. E greu de explicat simultan, pe de o parte, recunoașterea binemeritată a progreselor reale ale României în combaterea corupției, în aplicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare în domeniul Justiției și, pe de altă parte, faptul că decizii penale definitive sunt respinse la executare în unele State Membre pe diverse motive sau chiar sunt schimbate pe fondul lor (!), unele dintre ele antamând fondul deciziei instanței române”, arată Cătălin Predoiu.

Ministrul Justiției menționează co vor fi continuate eforturile la nivel comunitar european pentru a crește eficiența cooperării judiciare în materie penală, inclusiv în materie de extrădare, la aceleași standarde de exigență în toate Statele Membre ale UE.

„Ceea ce este valabil în materie de combatere a corupției și recunoaștere a executării hotărârilor judecătorești definitive penale într-un stat membru UE trebuie să fie valabil în orice stat membru al UE. Una dintre explicațiile unor abordări diferite din partea unor instanțe străine este neîncrederea în deciziile instanțelor române, creată de persistența MCV, particular doar două State Membre ale UE, alături de Mecanismul «Rule of Law» valabil pentru toate Statele Membre ale UE. Iată încă un motiv în plus pentru a ne concentra eforturile pentru realizarea obiectivelor MCV, iar adoptarea în următoarea sesiune parlamentară a legilor Justiției este obiectivul esențial în acest sens!”, a declarat ministrul Justiției.

Sorin Oprescu nu va fi extrădat în România

Justiția din Grecia a decis să nu îl extrădeze Sorin Oprescu, în România. Judecătorii eleni consideră că, în țara noastră, fostul primar general al Capitalei nu ar beneficia de un tratament corespunzător, a relatat Ștefan Pășcuță, joi, la Știrile B1 TV.

Judecătorii Curții de Apel din Antena au decis să nu îl extrădeze pe fostul primar general al Capitalei, care are de executat în România o condamnare de 10 ani și opt luni de închisoare. Decizia nu este una definitivă și poate fi atacată în instanță cu recurs de autoritățile din țara noastră, a precizat Gabriela Mihai, reporter B1 TV.