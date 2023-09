Cătălin Predoiu (MAI) le-a spus șefilor din Poliție că „bătălia cu drogurile la categoria adulți în momentul ăsta este pierdută”

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, susține că după ce a preluat mandatul le-a transmis șefilor din Poliție că „bătălia cu drogurile la categoria adulți în momentul ăsta este pierdută”. Dezvăluirea a fost făcută într-un interviu pentru .

Ce a spus Cătălin Predoiu (MAI) despre „bătălia cu drogurile”

Ministrul de Interne susține că există „peste 30 de martori” care au asistat la episodul respectiv.

„Acum o lună şi jumătate, la două săptămâni după ce am preluat mandatul, am avut o şedinţă cu tot activul IGPR-ului, toată structura de comandă şi le-am spus textual – erau acolo peste 30 de oameni cred, deci am peste 30 de martori: Bătălia cu drogurile, la categoria adulţi, în momentul ăsta, este pierdută. Ce trebuie să facem este să revitalizam acest efort pe toate planurile, dar prioritar este să salvăm tânăra generaţie”, a declarat Cătălin Predoiu.

Recent, ministrul de Interne a prezentat concluziile verificărilor efectuate de Corpul de control ca urmare a accidentului mortal de la 2 Mai. Cu această ocazie, Cătălin Predoiu a anunțat mai multe propuneri de măsuri, printre care șoferilor care sunt depistați băuți sau drogați, și a menționat că va fi analizată și .

Propunerile au fost comentate de premierul Marcel Ciolacu, care consideră că acestea „ ”.