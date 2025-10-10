Premierul Ungariei a discutat despre situația economică a României. Viktor Orban, aflat vineri la Cluj-Napoca pentru cel de-al 17-lea Congres al UDMR, a subliniat importanța succesului economic al României pentru relațiile dintre cele două țări. Într-un interviu acordat postului public de radio Kossuth, difuzat la Cluj, Orban a declarat: „Noi, maghiarii, vrem să trăim în pace și cooperare cu vecinii noștri.”

El a explicat că relațiile dintre România și Ungaria sunt „atât de complexe încât este foarte dificil să ne imaginăm ceva mai complicat.”

De ce cooperarea între România și Ungaria este importantă

Orban a accentuat că pacea și cooperarea nu sunt întâmplătoare, ci rezultatul unor decizii deliberate, având în vedere trecutul istoric comun.

„Având în vedere trecutul nostru istoric comun, atunci când există pace și cooperare, aceasta nu este naturală sau accidentală; este rezultatul unei decizii.”, a mai spus Viktor Orban, potrivit .

El a remarcat și faptul că România are un prim-ministru care gândește similar cu guvernul ungar: „Așadar, trebuie valorificată oportunitatea de a îmbunătăți cooperarea.”

Cum vede Viktor Orban situația economică a României

Premierul ungar consideră că România este implicată într-o luptă serioasă pentru echilibru economic și financiar, „ceea ce reprezintă o provocare dureroasă și semnificativă.”

Orban a subliniat și importanța cooperării comerciale. Premierul ungar a remarcat și faptul că România este un partener comercial cheie pentru Ungaria.

“Cu cât românii au mai mulți bani, cu atât comerțul româno-ungar funcționează mai bine”, a concluzionat Orban.

Amintim că, acum, Premierul Ungariei, Viktor Orban, se află în România. Joi seara, la scurt timp după ce a ajuns în România, Orban a ieșit la cină împreună cu o parte din staff-ul său, în centrul Cujului.

În cadrul întâlnirii informale, Orban a fost surprins în timp ce cânta un cântec popular maghiar, alături de apropiați, cu versurile ce înseamnă „Noi nu plecăm de aici”. Imaginile au fost publicate pe pagina de Facebook a .

„Bine ați venit la Rhédey, domnule prim-ministru! Vă așteptăm cu drag și altă dată!”, a transmis conducerea localului din centrul Clujului.