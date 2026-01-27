B1 Inregistrari!
Ana Maria
27 ian. 2026, 10:44
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. De ce este dificilă introducerea și implementarea impozitării progresive
  2. Care sunt riscurile introducerii unor schimbări fiscale majore acum
  3. Ce mesaj transmite premierul pentru viitorul politicii fiscale

Premierul Ilie Bolojan a declarat într-un interviu acordat postului RFI că, pentru moment, nu susține introducerea impozitării progresive, o măsură promovată de PSD. Tema a fost abordată în cadrul discuțiilor despre redresarea economică și măsurile fiscale implementate deja de Guvern.

Întrebat dacă ar fi deschis să accepte introducerea impozitării progresive, șeful Executivului a menționat că acest subiect nu a făcut parte din dezbaterile recente din coaliție.

În momentul de față nu a fost o discuție legată de acest subiect în ultimele luni, în coaliție. Fiecare partid poate să declare ceea ce consideră de cuviință”, a explicat premierul.

De ce este dificilă introducerea și implementarea impozitării progresive

Ilie Bolojan a explicat că, deși această metodă fiscală este folosită în multe țări europene, implementarea ei implică un proces complex, ce necesită timp pentru adaptarea sistemelor fiscale și administrative.

În termeni reali, această formulă, care este aplicată într-adevăr în multe state europene, are nevoie de cel puțin un an, un an și jumătate de modificări în sistemele finanțelor ca să poată fi aplicată. Noi nu suntem în momentul de față pregătiți pentru această chestiune”, a afirmat premierul, potrivit Știripesurse.

Care sunt riscurile introducerii unor schimbări fiscale majore acum

Premierul a legat refuzul introducerii impozitării progresive de contextul consolidării fiscale în curs, avertizând că prea multe modificări simultane pot crea blocaje în sistemul financiar.

E greu să iei multe măsuri care să însemne, pe de o parte, consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale și tot ce înseamnă pachetele fiscale care au fost adoptate și, în același timp, să faci și alte lucruri care să-ți dea sistemele peste cap”, a adăugat Ilie Bolojan.

Ce mesaj transmite premierul pentru viitorul politicii fiscale

Discursul premierului apare într-un moment în care Guvernul încearcă să găsească un echilibru între presiunile politice interne, nevoile bugetare și așteptările publice privind echitatea fiscală. Ilie Bolojan atrage atenția că o schimbare majoră în politica fiscală trebuie susținută din punct de vedere administrativ, pentru a evita blocajele într-un sistem deja presat.

