Fostul candidat la alegerile prezidențiale din decembrie 2024, Călin Georgescu, a reacționat vineri în legătură cu scandalul iscat de documentarul Recorder intitulat „Justiției capturată”. Georgescu a exprimat o poziție surprinzătoare privind sistemul judiciar, care contrastează puternic cu cea a lui George Simion.

Fără a cita explicit documentarul, fostul candidat subliniază gravitatea situației actuale.

„Timpul lămurește esențialul: minciuna se grăbește, adevărul așteaptă. Astăzi este evident, pentru noi toți, că justiția trebuie refăcută din temelii – în special acea parte care a anulat alegerile!”, a afirmat Georgescu, pe Facebook.

Cum a reacționat George Simion după documentarul Recorder intitulat „Justiției capturată”

Pe de altă parte, liderul AUR, George Simion, a respins subiectul ridicat de Recorder. Joi, după difuzarea materialului „Justiție capturată”, Simion a declarat: „Puteți să aveți 500.000 de vizualizări, un milion de vizualizări .”

El a susținut că schimbarea poate veni doar din partea opoziției: „Singurii care pot face ceva în România suntem noi, cei batjocoriți, umiliți, făcuți extremiști, suveraniști și așa mai departe. Preferăm să nu mai cădem în capcanele voastre propagandistice.”

Care sunt problemele judiciare ale lui Călin Georgescu

Călin Georgescu se află sub control judiciar din luna februarie 2025. Vineri, Judecătoria Sectorului 1 a decis ca Georgescu să rămână sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară, potribit .

În iulie 2025, Parchetul General l-a trimis în judecată pe Georgescu, acuzându-l de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război”, dar și de „promovarea, în public, a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată.

Marți, Judecătoria Sectorului 1 a decis că procesul pentru propagandă legionară în care este inculpat Georgescu poate începe, însă această hotărâre poate fi contestată.

Mai mult, Georgescu are luni un termen la Curtea de Apel București, la camera preliminară, în dosarul în care este inculpat împreună cu liderul mercenarilor, Horațiu Potra, pentru „complot la lovitură de stat”.