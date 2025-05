Ce a spus George Simion, la o dezbatere, despre Rusia: „Am repetat acest lucru”

, liderul AUR și candidatul partidului la alegerile prezidențiale, a declarat marți, la ‘dezbaterea’ de la , că Rusia reprezintă cea mai mare amenințare pentru România.

Simion a mai menționat că a denunțat public “atacul militar”, însă a precizat că România nu trebuie să uite de interesele sale naționale din țara vecină.

„Rusia a reprezentat și reprezintă cea mai mare amenințare pentru România, sub diferitele sale forme. Am repetat acest lucru, am denunțat public atacul militar, războiul de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei. Asta nu înseamnă că trebuie să uităm de jumătatea de milion de români din Ucraina și de interesele noastre naționale acolo”, a spus liderul AUR.

Simion a mai adăugat că iubește pacea.

„Să ajungem la un armistițiu, să ajungem la negocierile de pace. Suntem oameni care iubim pacea și acționăm într-un singur sens, al intereselor națiunii române, nu în interesele altor națiuni, nu contribuind prioritar la prosperitatea altor popoare”, a precizat George Simion, potrivit .