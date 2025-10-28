B1 Inregistrari!
Kelemen Hunor, despre subiectul pensiilor magistraților: „Dacă nu închidem acest subiect, vom fi o coaliție care nu este în stare să facă o lege"

Elena Boruz
28 oct. 2025, 08:59
Kelemen Hunor, liderul UDMR. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Subiectul pensiilor magistraților a stârnit controverse în rândul tuturor cetățenilor din România. Neînțelegeri au existat inclusiv la nivelul clasei politice, iar Kelemen Hunor, liderul UDMR, a vorbit despre acest subiect, într-un interviu recent.

Potrivit președintelui UDMR, acest subiect ar trebui neapărat închis, deoarece discuțiile îndelungate nu fac altceva decât să erodeze și mai mult încrederea românilor în politicienii români.

Kelemen Hunor: „Oamenii sunt extrem de nervoși”

Acesta și-a justificat declarația, conform căreia trebuie închis subiectul pensiilor magistraților, spunând că „oamenii sunt extrem de nervoși”, practic acest lucru nu face altceva decât să îi supere mai tare.

„Din punctul meu de vedere, e un domeniu unde, dacă noi nu închidem acest subiect, într-un fel, și eu cred că trebuie să închidem după ce vom avea și motivarea Curții – că încă nu a apărut motivarea Curții – dacă nu închidem, pierdem cu toții, fiindcă aparent vom fi o coaliție, un guvern, o majoritate impotentă, care nu este în stare să facă o lege, să treacă o lege prin Parlament. Și oamenii sunt extrem de nervoși.

Dacă există un subiect în acest moment în spatele căruia există o majoritate în societate, și există o majoritate în spatele coaliției, este subiectul pensionării magistraților.
Și eu cunosc judecători absolut super, și procurori absolut super. Deci n-are nimeni nimic nici cu judecătorii, nici cu procurorii. Doar că în acest moment, percepția în societate, pe bună dreptate, este cum o știți. Sunt oameni care pleacă la 48 de ani, la 50 de ani la pensie și cu o pensie foarte mare, după care ei se întorc în activitatea social-economică, politică, administrativă”, a declarat liderul UDMR pentru Digi 24.

Ce a declarat liderul UDMR despre consultările lui Grindeanu cu magistrații

Kelemen Hunor a oferit un punct de vedere, inclusiv despre consultările pe care Grindeanu, liderul PSD, le-a avut cu magistrații. Acesta a menționat că  „poate iarăși este mai mult un joc politic sau nu”.

„Nu vreau să intru în interpretări, fiindcă nu am fost prezent la consultările de săptămâna trecută organizate de Sorin Grindeanu. Sigur, dacă cineva are un proiect mai bun, poate să vină în coaliție cu un proiect mai bun și discutăm în coaliție, apoi se poate intra în circuitul de avizare. Deci nu văd aici o problemă, dacă într-adevăr este doar pe formă, atunci trebuie reluată doar procedura de avizare și trebuie așteptat 30 de zile. Sunt convins că CSM va ține Guvernul 30 de zile pe loc”, a adăugat președintele UDMR.

