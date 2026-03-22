O delegație a Administrației Prezidențiale, condusă de Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, va merge în Washington D.C., în perioada 24–25 martie, la invitația Primei Doamne a Statelor Unite. Delegația va participa la summit-ul inaugural al unei coaliții globale dedicate educației digitale a copiilor, organizată la inițiativa Melaniei Trump.

Delegația este formată din Mirabela Grădinaru, Prima Doamnă a României, Vlad Ionescu, consilier de stat pentru politică externă, și Diana Punga, consilier de stat pentru relația cu societatea civilă.

Summit-ul „Fostering the Future Together” este o inițiativă lansată de Melania Trump. Aceasta promovează cooperarea între state pentru creșterea bunăstării copiilor prin , inovație și tehnologie. Scopul este accesul elevilor, profesorilor și părinților la instrumente moderne, inclusiv soluții bazate pe , și consolidarea siguranței în mediul online.

La eveniment au fost invitate Mirabela Grădinaru și alte Prime Doamne din mai multe state, anunță Administrația Prezidențială.

Pe 24 martie, delegația va participa la o sesiune de lucru organizată la Departamentul de Stat. Lideri politici, experți și reprezentanți ai companiilor din domeniul tehnologiei vor analiza soluții pentru modernizarea educației.

Pe 25 martie, Mirabela Grădinaru va participa la o reuniune la nivel înalt găzduită la Casa Albă, alături de Melania Trump și de alți lideri ai lumii implicați în inițiativă, transmite Administrația Prezidențială.

În marja summit-ului sunt programate și evenimente cu românii din SUA.

Pe agendă figurează și o masă rotundă cu medici români din SUA, specializați în problematica adicției, implicați în activitatea unor centre medicale și de cercetare de prestigiu.