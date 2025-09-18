B1 Inregistrari!
Politică » (VIDEO) Ministrul Energiei, în negocieri cu Comisia Europeană, privind păstrarea centralelor pe cărbune: „Vom ajunge în situația în care să crească și mai mult prețul la energia electrică"

Elena Boruz
18 sept. 2025, 09:17
Sursa foto: Captură video - Bogdan Ivan / Facebook
Cuprins
  1. Ce a spus ministrul Energiei
  2. Bogdan Ivan: „Vom ajunge în situația în care să crească și mai mult prețul la energia electrică”

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a anunțat cetățenii români că se află în negocieri cu Comisia Europeană, privind păstrarea centralelor pe cărbune. Ministrul a subliniat că de două luni prezintă argumente pentru ca termenul asumat de România, în ceea ce privește închiderea minelor și centralelor pe cărbune, prevăzut pentru sfârșitul anului 2025, să fie amânat.

Ce a spus ministrul Energiei

Ivan a punctat motivul pentru care s-a ajuns în această situație și a declarat că „miliardele de euro s-au primit la nivelul României, dar proiectele de centrale pe gaz care ar trebui să înlocuiască centrale pe cărbune, sunt în continuare pe hârtie”.

„Sunt la sediul Comisiei Europene, unde am purtat negocieri intense încă de azi dimineață împreună cu colegii mei, în urma unor argumente pe care le duc de două luni de zile pentru a păstra în continuare centralele pe cărbune active în sistemul energetic din România. Cum am ajuns aici? Am ajuns aici pentru că acum 5 ani de zile, cei care au decis în dreptul României au asumat că până la finalul anului 2025, România să renunțe total la minele pe cărbune și la centralele pe cărbune, cu condiția de a primi miliarde de euro prin care să facă noi capacități de producție a energiei electrice. Miliardele de euro s-au primit la nivelul României, dar proiectele de centrale pe gaz care ar trebui să înlocuiască centrale pe cărbune, sunt în continuare pe hârtie”, a transmis ministrul Energiei, într-un videoclip publicat pe contul său de TikTok.

Bogdan Ivan: „Vom ajunge în situația în care să crească și mai mult prețul la energia electrică”

De asemenea, ministrul Energiei a spus consecințele care vor apărea, în cazul în care capacitățile de producție a energiei pe cărbune vor fi eliminate.

Ivan consideră că printre efecte se numără creșterea prețului la energia electrică, dar și lăsarea oamenilor fără locuri de muncă la CE Oltenia și în toată Valea Jiului. Ministrul a precizat că are încredere că în urma argumentelor prezentate, Comisia Europeană va înțelege și va accepta amânarea termenului.

Soluția pe care Bogdan Ivan a oferit-o este de a pune în loc noi capacități de producție energie electrică pe gaz „tocmai pentru a tempera prețurile și pentru a avea în continuare energie electrică în România”.

„Cu patru luni înainte de a scoate din uz, teoretic, aceste capacități de producție a energiei electrice pe cărbune, am venit să găsesc o soluție prin care se împiedic acest lucru, pentru că dacă noi vom scoate capacitățile de producție a energiei pe cărbune vom ajunge în situația în care să crească și mai mult prețul la energia electrică.Vom ajunge în situația în care mii de oameni să rămână fără locuri de muncă la CE Oltenia și în toată Valea Jiului și vom ajunge în situația în care lucruri care trebuiau făcute acum 5-4-3 ani, care au proiecte întârziate de ani de zile, să le facem într-un termen foarte scurt de timp. Cred din suflet că, după ce am adus argumente foarte clare cât de important este pentru România ca să păstrăm în continuare aceste grupuri, Comisia Europeană să înțeleagă, să accepte ceea ce am propus cu argumente foarte clare și să reușim să amânăm acest termen, cu condiția foarte clară pe care mi-o asum: să punem în loc noi capacități de producție energie electrică pe gaz tocmai pentru a tempera prețurile și pentru a avea în continuare energie electrică în România”,  a explicat Ivan.

În plus, în încheierea clipului video, ministrul a spus că va ține la curent cetățenii români, cu privire la acest subiect.

„Vă țin la curent rând cu acest subiect extrem de important pe care îl tratez ca prioritate zero în această etapă a mandatului meu”, a conchis Ivan.

10:07 - Fost pastor american, acuzat de abuzuri sexuale asupra copiilor într-un centru din București. Viața din centru, descrisă ca o „cameră de tortură dintr-o închisoare” / Fostul pastor: „Știu ce vrea Dumnezeu; ceea ce vreau eu, vrea și Dumnezeu”