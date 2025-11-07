B1 Inregistrari!
Ilie Bolojan, mesaj pentru social-democrați, înainte de Congresul pentru alegerea conducerii partidului: „Le doresc responsabilitate”

Elena Boruz
07 nov. 2025, 08:01
Ilie Bolojan, mesaj pentru social-democrați, înainte de Congresul pentru alegerea conducerii partidului: „Le doresc responsabilitate”
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Ilie Bolojan, premierul României, a transmis un mesaj, înainte de Congresul extraordinar al PSD, în urma căruia social-democrații își vor alege președintele. Singurul candidat la această funcție este Sorin Grindeanu, actualul președinte interimar.

Ce a transmis Ilie Bolojan

Prim-ministrul a declarat faptul că își dorește ca social-democrații să acționeze responsabil, deoarece fiecare formațiune politică este importantă „în ceea ce privește guvernarea țării noastre”.

„Le doresc (celor din PSD – n.r.) cu toată consideraţia şi colegialitatea: succes şi responsabilitate. Fiecare dintre partidele din coaliţie are o responsabilitate în ceea ce priveşte guvernarea ţării noastre. Cu cât noi ne comportăm mai responsabil, cu atât rezultatele acestei guvernări vor fi mai bune, e mai puţin important dacă pentru un partid sau altul, important este să fie bune pentru ţară”, a fost mesajul adresat de Ilie Bolojan joi seară, la Digi24.

Ilie Bolojan: „Când ai o conducere interimară, este o situație…”

De asemenea, șeful Guvernului a explicat că atunci când există o conducere aleasă, lucrurile se schimbă, deoarece există și stabilitate. Amintim că Sorin Grindeanu a ocupat funcția de președinte interimar al PSD, după ce Marcel Ciolacu a demisionat din această funcția, în urma alegerilor prezidențiale din luna mai.

„Cu siguranţă, atunci când ai o conducere interimară, este o situaţie, indiferent că e la un partid politic sau la Primăria Generală a Capitalei. (…) Când ai o conducere care este aleasă, care are stabilitate, altfel îşi proiectează acţiunile, dar asta rămâne de văzut”, a adăugat președintele PNL.

Congresul extraordinar va avea loc vineri, începând cu ora 13:00, la Romexpo. Sorin Grindeanu și-a stabilit deja o echipă, alcătuită din cinci prim-vicepreședinți și 20 de vicepreședinți.

Pentru funcțiile de prim-vicepreședinți sunt propuși Bogdan Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu, Ionuț Pucheanu și Corneliu Ștefan.

Opt vicepreședinți vor fi pe zone: Dragoș Benea – nord-est, Francisk-Iulian Chiriac – sud-est, Marius Dunca – centru, Gabriela Firea – București-Ilfov, Adrian-Ionuț Gîdea – sud, Laurențiu Nistor – vest, Constantin Rădulescu – sud-vest și Gabriel Zetea – nord-vest.

Alți 12 vicepreședinți vor fi aleși pe domenii: Daniel Băluță – administrație publică, Gheorghe Cârciu – identitate națională și diaspora,
Mihnea Costoiu – educație, cercetare, digitalizare și AI, Vasile Dîncu – afaceri europene, apărare și siguranța populației, Andrei Dolineaschi – economie și antreprenoriat, Doina Fedorovici – muncă și protecție socială, Aladin Georgescu – investiții și fonduri europene, Dumitrița Gliga – mediu și energie, Romeo-Daniel Lungu – agricultură, dezvoltare rurală și turism, Silvia Mihalcea – strategie legislativă și coordonare grupuri parlamentare, Gheorghe Șoldan – dezvoltare regională și infrastructură, Diana Tușa – politici publice și justiție.

De asemenea, Claudiu Manda va candida pentru funcția de secretar general, iar Mihai Weber pentru cea de secretar generala adjunct.

