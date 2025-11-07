Premierul Ilie Bolojan îi ia apărarea Oanei Gheorghiu, după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a criticat aspru numirea acesteia în funcția de vicepremier al României.

Oana Gheorghiu a fost „pusă la zid” de Grindeanu mai ales pentru faptul că ar adopta o poziție anti-americană, însă a respins acuzațiile făcute de președintele interimar al PSD.

Ilie Bolojan: „Nu există nimeni în Guvern care să aibă astfel de percepții”

Șeful Executivului a precizat că relația cu Statele Unite ale Americii este deosebit de importantă, fiind o relație „strategică” și nu încape discuție referitoare la faptul că cineva s-ar opune acestei legături. Mai mult decât atât, acesta a menționat că se dorește dezvoltarea și consolidarea acestei relații cu SUA.

„Guvernul României lucrează în serviciul țării, iar relația cu Statele Unite este o relație strategică pe care lucrăm să o dezvoltăm și să o consolidăm. Prin urmare, nu există nimeni în care să aibă astfel de percepții. Poți să ai o părere despre ceea ce se întâmplă într-un stat sau altul. Asta este, dar una este să ai niște păreri personale și alta este să acționezi în numele României. Și acționăm în mod responsabil în ceea ce privește răspunsul la atacuri sau la critici care vin mai ales din interior.

Eu am încercat întotdeauna, fiind conștient de faptul că atunci când ești într-o coaliție trebuie să colaborezi, trebuie să construiești încredere, să eviți confruntările. Nu pentru că nu le-aș putea duce. Le-am dus 20 de ani, dar n-ai cum să construiești, n-ai cum să dezvolți dacă nu cauți să construiești încredere, să-i respecți pe ceilalți”, a declarat premierul, la Digi 24.

Ce a mai declarat Ilie Bolojan

De asemenea, șeful Guvernului a menționat că nu se va putea reconsolida încrederea cetățenilor României în clasa politică, dacă nici măcar cei care fac parte din ea nu se respectă reciproc.

„Nu putem reconstrui încrederea cetățenilor în lumea politică, dacă în primul rând noi între noi nu ne respectăm. Una este o critică, care poate să fie și din interior, alta este respectarea unor înțelegeri și o atitudine responsabilă. Cetățenii ne vor judeca pe fiecare la timpul potrivit pentru acțiunile pe care le desfășurăm în funcțiile publice sau politice, pe care deținem”, a mai spus Ilie Bolojan.