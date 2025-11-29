Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, declară război poluării din București. Într-o postare recentă pe Facebook, candidatul pentru Primăria Capitalei dezvăluia măsurile pe care le-ar implementa pentru a combate acest fenomen periculos pentru sănătatea bucureștenilor. „Aerul este irespirabil în #București !

Stațiile de măsurare a calității aerului arată valori extrem de ridicate, concentrații de particule ultrafine care depășesc de zece până la douăzeci de ori valorile recomandate de Organizația Mondială a Sănătății.

Și e pericol! Aerul poluat produce boli cardiace și pulmonare, iar copiii sunt cei mai vulnerabili.

De mici dezvoltă alergii, astm, infecții, probleme de concentrare. Studiile arată că, în orașele cu aer foarte murdar, speranța de viață scade vizibil. Bucureștiul se află în topul celor mai poluate orașe din lume. Avem o problemă cu adevărat gravă!”, a scris Ciprian Ciucu, pe pagina sa de .

Ce măsuri propune Ciprian Ciucu pentru diminuarea poluării din București

Ciprian Ciucu susține că reducerea poluării este printre prioritățile sale, în cazul în care va câștiga cursa pentru Primăria Capitalei. Acesta propune o serie de metode prin care să combată acest fenomen periculos pentru sănătatea cetățenilor. Prima măsură ar fi eliminarea arderilor ilegale a deșeurilor, posibilă prin înființarea unor patrule speciale și mobilizarea lor în zonele cu risc.

„Eliminarea arderilor ilegale a deșeurilor

Voi înființa patrule mixte Poliția Locală – Garda de Mediu – Poliția Națională, în zonele cu risc ridicat, inclusiv în afara Bucureștiului, pe baza unor protocoale de colaborare care să permită polițiilor locale ale să ajute și Poliția Națională.

Totul va fi susținut de o supraveghere video în punctele vulnerabile de la periferie”, a explicat Ciprian Ciucu.

Cum își propune Ciprian Ciucu să reducă poluarea cauzată de trafic

Una dintre principalele probleme ale Bucureștiului e traficul. Nu doar că oamenii ajung să-și piardă ore în șir, asteptând la cozi de mașini, dar bucureștenii respiră un aer mai puțin curat din cauza NOx-elor și emisiilor de gaze produse de mașini. În acest context, Ciprian Ciucu își propune limitarea folosirii mașinilor personale de către bucureșteni, prin modernizarea transportului public și devierea traficului din centrul orașului, pe centură.

„Reducerea poluării din trafic Accelerarea programului de modernizare a transportului public, inclusiv introducerea de autobuze electrice, și creșterea frecvenței curselor au ca obiectiv modificarea comportamenului de mobilitate de pe auto individual pe transportul în comun și transportul alternativ.

Pentru a reduce acestă sursă de poluare, mai sunt esențiale două tipuri de acțiuni:

(1) eliminarea treptată a tranzitului prin oraș și devierea pe șoseaua de centură și

(2) stimularea folosirii mașinilor mai puțin poluante prin parcări inteligente și benzi dedicate. Control strict asupra șantierelor și transportului de materiale

Poliția Locală va fi întărită pentru a putea impune mai bine regulile obligatorii pentru reducerea prafului: plase, perdele de apă, spălarea roților utilajelor și cadrul legal modificat pentru amenzi automate, pe baza monitorizării video și a senzorilor de particule”, a adăugat primarul Sectorului 6.

Cum a luptat Ciprian Ciucu împotriva poluării, la Primăria Sectorului 6

Nu este pentru prima dată când Ciprian Ciucu luptă împotriva acestei probleme majore cu care se confruntă bucureștenii. Ca primar al Sectorului 6, acesta a amenajat sute de metri pătrați de spații verzi și, cu ajutorul Poliției Locale, a sancționat activități ilegale care dăunau mediului înconjurător.

„Energie curată și încălzire modernă

Una dintre sursele majore de poluare sunt CET-urile vechi din curtea ELCEN, dar și centralele de apartament care funcționează pe bază de gaze. O centrală de apartament poluează, aproximativ, cât un autoturism.

Pe termen lung, este necesară extinderea sistemelor centralizate de termoficare modernizate, continuarea implementării programului de pompe de căldură și soluții verzi (panouri fotovoltaice) în zonele fără rețea.

Rețea metropolitană de monitorizare a aerului

Este necesară extinderea măsurării calității aerului, pe bază de senzori, în toate zonele critice ale orașului, precum și oferirea de date în timp real.

Acestea vor fi accesibile publicului, coroborate cu avertizări rapide și măsuri punctuale de eliminare a surselor de poluare, atunci când se depășesc pragurile.