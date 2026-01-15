B1 Inregistrari!
Mesajul lui Călin Georgescu de ziua lui Mihai Eminescu: „Facturile, frigul din case, grija pentru ziua de mâine apasă mai tare decât orice discurs”

Ana Maria
15 ian. 2026, 15:06
Mesajul lui Călin Georgescu de ziua lui Mihai Eminescu: Facturile, frigul din case, grija pentru ziua de mâine apasă mai tare decât orice discurs
Sursa foto: Captura video Facebook / @Calin Georgescu
Cuprins
  1. De ce sunt românii mai preocupați de supraviețuire decât de discursuri
  2. Mesajul lui Călin Georgescu de ziua lui Mihai Eminescu. Ce a spus fostul candidat la prezidențiale
  3. De ce este relevant Mihai Eminescu în România de azi
  4. Se află România anului 2026 la o răscruce de drumuri?
  5. Mesajul lui Călin Georgescu de ziua lui Mihai Eminescu. Care este îndemnul său pentru români

Mesajul lui Călin Georgescu de ziua lui Mihai Eminescu. Fostul candidat la prezidențiale a transmis, joi, pe Facebook, un mesaj cu ocazia Zilei Culturii Naționale, sărbătorită anual pe 15 ianuarie, odată cu aniversarea nașterii poetului național Mihai Eminescu.

De ce sunt românii mai preocupați de supraviețuire decât de discursuri

Călin Georgescu a admis că, pentru o mare parte a populației, problemele zilnice au ajuns să cântărească mai greu decât orice mesaj public sau apel simbolic.

Știu că pentru mulți dintre noi viața de zi cu zi a devenit grea. Mulți români, astăzi, nu se mai gândesc la discursuri, ci la cum se descurcă de pe o zi pe alta. Facturile, frigul din case, grija pentru ziua de mâine apasă mai tare decât orice discurs”, a transmis Călin Georgescu.

Declarația vine într-un context în care tot mai mulți români reclamă dificultăți legate de costurile ridicate ale traiului.

Mesajul lui Călin Georgescu de ziua lui Mihai Eminescu. Ce a spus fostul candidat la prezidențiale

În mesajul său, Georgescu a subliniat că, dincolo de lipsuri și nedreptăți, adevărul și conștiința rămân repere esențiale, chiar și atunci când par ignorate.

Chiar și atunci când adevărul și conștiința sunt împinse la margine, oamenii ajung singuri în fața nedreptății și a lipsurilor. Însă noi nu suntem singuri”, a afirmat acesta.

De ce este relevant Mihai Eminescu în România de azi

Călin Georgescu a explicat că invocarea figurii lui Mihai Eminescu de Ziua Culturii Naționale nu este una simbolică, ci profund actuală.

Vorbim astăzi despre Eminescu, pentru că fără adevăr și conștiință greutățile nu trec, ci se adâncesc”, a spus Georgescu.

Se află România anului 2026 la o răscruce de drumuri?

În finalul mesajului, Georgescu a avertizat că România se apropie de un moment de cotitură, nu neapărat din cauza unor crize fără precedent, ci din riscul de a pierde respectul pentru valorile creștine fundamentale.

Riscăm să pierdem din vedere valorile care țin acest popor în picioare: credința în Dumnezeu, familia, dragostea față de aproapele, respectul pentru continuitatea noastră istorică, conștiința și responsabilitatea față de copiii noștri”, a transmis el.

Mesajul lui Călin Georgescu de ziua lui Mihai Eminescu. Care este îndemnul său pentru români

Mesajul s-a încheiat cu un apel la responsabilitate individuală și la evitarea răului, indiferent de contextul social.

Dacă nu putem să facem bine, să ne abținem de la a face rău”, a spus acesta.

În încheiere, Călin Georgescu a citat din poezia „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie” de Mihai Eminescu: „Vis de vitejie, fală și mândrie, dulce Românie, asta ți-o doresc”.

