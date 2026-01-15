Parlamentarii USR Cristina Prună și Claudiu Năsui, aflați la al treilea mandat, solicită organizarea unui referendum intern pentru introducerea unei reguli clare. Mai exact, limitarea mandatelor în funcții publice la două. Această propunere vizează toate funcțiile: parlamentari, europarlamentari, primari, președinți de consilii județene, fără excepții.

De ce susține Cristina Prună această inițiativă

Într-un mesaj postat pe , Cristina Prună argumentează necesitatea schimbării, și anume, că „are nevoie de un suflu nou”, de „oameni cu energie și idei proaspete care să poată ajunge în poziții de decizie.” Ea mai subliniază că aceasta se poate realiza dacă partidul revine la valorile sale fundamentale: „meritocrație, CV-uri corecte.”

Prună atrage atenția și asupra „centralizării puterii în mâinile unei minorități” și cere ca referendumul să aibă loc înaintea congresului USR, care urmează să modifice statutul, introducând regula „Maxim Două Mandate” fără excepții.

Ce spune Claudiu Năsui despre schimbările în USR

Claudiu Năsui a transmis, tot pe , un mesaj în care susține că congresul pentru modificarea statutului este „singura oportunitate a USR pentru mulți ani de acum încolo.”. Năsui avertizează că la următorul congres „știm deja că se va încerca o și mai mare centralizare a puterii.”

Prună și Năsui au lansat site-ul „ ”, unde membrii USR își pot arăta susținerea pentru inițiativa de limitare a mandatelor în funcții publice.

Ce spun Cristina Prună și Claudiu Năsui despre starea partidului și viitorul său

Potrivit platformei lansate de cei doi parlamentari, scăderea electorală a USR „nu este o fatalitate inevitabilă, ci o consecință a unor probleme profunde care au subminat și credibilitatea și valorile USR.”. Ei spun că „momentul pentru a acționa este acum” și subliniază că următorul congres „este singurul și ultimul congres de modificare a statutului până în 2028.”

„Oportunitatea de a corecta regulile partidului este unică. Nu avem dreptul să o ratăm”, afirmă inițiatorii.

De precizat că ambii parlamentari sunt considerați membri marginali în USR și se află în conflict cu actuala conducere a partidului. Atât Cristina Prună, cât și Claudiu Năsui sunt parlamentari din 2016 și acum sunt la al treilea mandat.