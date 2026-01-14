Silviu Marius Cazacu, primarul comunei Izvoarele, din județul Giurgiu, i-ar fi trimis fotografii indecente unei minore de 13 ani. Pe numele lui a fost emis un ordin de restricție și nu mai are voie să se apropie sau să contacteze fata și pe părinții ei pentru următoarele șase luni.

Cum au aflat părinții fetei de poze

Părinții au intrat la bănuieli când au văzut că fiica lor nu prea mai stă pe telefon. Mama a verificat dispozitivul și a găsit conversațiile dintre fiica sa și primar. Cazacu ar fi întrebat-o ce vârstă are, iar ea i-a răspuns că are 13 ani. Mai apoi, primarul i-a spus fetei că are 45 de ani. La un moment dat, edilul i-ar fi trimis o poză indecentă, informează

Părinții au cerut în instanță un pentru șase luni, pe care l-au și obținut. Primarul nu mai are voie să se apropie de fată sau de părinții ei la o distanță mai mică de 50 de metri și nici să-i contacteze.

Ce spune primarul

În apărarea sa, Silviu Cazacu a declarat că e victima rețelelor sociale, că nu și-a dat seama cu cine vorbește, deci că cealaltă persoană e minoră, iar poza ar fi fost trimisă din greșeală.

„Am făcut o greșeală că am avut o discuție pe o aplicație, Snapchat, cu o persoană de care nu am știut la începutul conversațiilor că este minoră. Când am aflat că este minoră, mi-am cerut mii de scuze, am implorat-o să mă ierte.

Eu sunt căsătorit de 20 de ani, am familie, am copil. Îmi iubesc familia, îmi respect familia. Asta este, am făcut o greșeală și mi-o asum”, a mai afirmat primarul Silviu Cazacu pentru , punctând că dosarul este în desfășurare.

Acesta a mai adăugat că nu a cunoscut-o și nici amenințat-o pe fată sau pe familia ei.