Nicușor Dan trage un semnal de alarmă. Președintele României a trasat, joi, principalele coordonate ale politicii externe a României în 2026, în cadrul întâlnirii anuale cu șefii misiunilor diplomatice acreditați la București. Mesajul transmis de la Palatul Cotroceni a fost unul ferm: România a trecut cu bine prin provocările anului 2025, dar perioada care urmează va fi una complicată, într-un context internațional tot mai instabil.

Șeful statului le-a transmis diplomaților că România rămâne un partener predictibil și de încredere, în ciuda revenirii la logica sferelor de influență și a competiției dure dintre marile puteri.

Nicușor Dan trage un semnal de alarmă: Cum a trecut România testul anului 2025

Președintele a vorbit deschis despre dificultățile anului trecut, marcat de tentative de destabilizare și un veritabil război hibrid.

„Totuşi, democraţia românească a reuşit să facă faţă acestui test de maturitate, aplicând legea şi asigurând funcţionarea instituţiilor democratice. Suntem la începutul unui proces profund de reconciliere naţională, în cadrul societăţii şi de reconsolidare a echilibrului între puterile statului”, a spus președintele, potrivit .

În acest context, întărirea statului de drept, combaterea corupției și consolidarea economiei rămân priorități strategice pentru România.

De ce vorbește Nicușor Dan despre o scenă globală „haotică”

În discursul său, președintele României a descris realitățile internaționale actuale, marcate de crize suprapuse și slăbirea mecanismelor multilaterale.

„Scena globală e marcată de crize multiple și suprapuse. (…) Normele internaționale au devenit deseori relativizate și organismele internaționale și-au pierdut, în parte, din forță”, a mai precizat Nicușor Dan..

Președintele a atras atenția asupra „reînvierii logicii sferelor de influență și a competiției dintre marile puteri”, subliniind însă că, „pe o scenă globală adesea haotică, România va continua să fie așadar un partener de încredere”.

Nicușor Dan trage un semnal de alarmă: Ce rol joacă triada UE–NATO–SUA în strategia României

Șeful statului a reafirmat, fără echivoc, angajamentul României față de partenerii occidentali.

„(…) România își va păstra reperele fundamentale. Țara noastră va rămâne, prin urmare, loială promisiunilor și angajamentelor sale de politică externă și de securitate și, în egală măsură, își va urmări cu tenacitate interesele naționale, așa cum ne cer cetățenii noștri. Aceasta este esența conceptului de independență solidară pe care l-am introdus în noua Strategie de Apărare”, a declarat președintele.

România va continua să își bazeze politica externă pe triada UE–NATO–Parteneriatul Strategic cu SUA, cu accent pe securitate, cooperare economică și stabilitate regională.

De ce este Articolul 5 „coloana vertebrală a securității României”

În plan militar, România va continua să investească în rolul său strategic pe Flancul Estic al NATO și la Marea Neagră, inclusiv prin creșterea cheltuielilor pentru apărare, conform angajamentelor asumate la Summitul de la Haga.

„În strânsă colaborare cu partenerii noștri polonezi, România va găzdui în 2026 Summit-ul Formatului București 9 („B9”), va accelera eforturile susținute pentru crearea Hub-ului de securitate maritimă la Marea Neagră și va contribui și în viitor la securitatea energetică a Europei ca furnizor și rută de tranzit.

La acest punct, e important să reafirm că România este recunoscătoare pentru tot sprijinul oferit de aliații săi. Credem cu tărie că Articolul 5 al Tratatului de la Washington rămâne coloana vertebrală a securității noastre naționale și colective.

De asemenea, vom sprijini și pe mai departe Inițiativa celor Trei Mări, pentru a continua proiectele strategice pentru noi și regiune.

Parteneriatul strategic cu va continua să reprezinte o linie fundamentală de acțiune a politicii noastre externe în 2026. (…) Colaborarea noastră transatlantică va avea câteva linii definitorii: apărarea, securitatea energetică, materiile prime rare și tehnologiile de frontieră”, a mai spus Nicușor Dan.

Ce obiective are România în relația cu Uniunea Europeană?

În relația cu Uniunea Europeană, România își propune să fie un actor activ și un promotor al unității. „România va continua să fie un promotor al unității de viziune și acțiune a statelor membre și instituțiilor comunitare.”

Printre priorități se numără un Cadru Financiar Multianual ambițios, sprijinirea politicilor de coeziune și agricultură, dar și susținerea extinderii UE, cu accent pe aderarea Republicii Moldova.

Nicușor Dan trage un semnal de alarmă: Va fi 2026 un an al păcii?

În final, președintele României și-a exprimat speranța că 2026 va aduce mai multă stabilitate.

„Din perspectiva României, modul în care se va soluționa conflictul din țara vecină va avea un impact puternic asupra viitorului securității europene. Este fundamental ca valorile fondatoare ale securității colective să rămână aceleași: principiile Cartei ONU, independența, suveranitatea și integritatea teritorială a statelor. Pacea în Ucraina reprezintă, prin urmare, un test esențial pe care sper să avem înțelepciunea și curajul de a-l trece cu bine. Este un test în care nu ne putem permite să eșuăm.

Este necesar ca Federația Rusă să renunțe la abordarea sa contraproductivă și să nu mai submineze eforturile actuale de pace. Nu sunt semne că Rusia ar fi interesată în mod veritabil de negocieri, iar, în acest context, cred că doar creșterea presiunilor asupra acesteia, inclusiv prin sancțiuni, o poate aduce la masa negocierilor.”, a mai declarat președintele.

Nicușor Dan a subliniat că Republica Moldova rămâne o prioritate esențială pentru politica externă a României.

„Nu ne va fi niciodată indiferentă soarta unui stat unde se vorbește și se simte românește. Vrem ca fiecare decizie, politică sau administrativă, fiecare reuniune, la nivel înalt sau tehnic, să ne aducă mai aproape, până când ne vom regăsi firesc, acolo unde ne este locul, în marea familie europeană.

Integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă una dintre căile de a fi împreună. Cum știm din propria experiență, aderarea la UE este și un excelent instrument de dezvoltare economică, de modernizare și de contracarare a ingerințelor externe la care statul vecin a fost supus în mod constant după declararea independenței.”, a mai menționat Nicușor Dan.