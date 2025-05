Ce mesaj i-a transmis Nicușor Dan Giorgiei Meloni, premierul Italiei, după ce a câștigat alegerile prezidențiale din România

Preşedintele ales i-a răspuns, luni, prim-ministrului italian care l-a felicitat pentru victoria în alegeri.

„Îi mulţumesc sincer prim-ministrului Giorgia Meloni pentru felicitările ei sincere din partea Guvernului italian. Am încredere că, împreună, putem consolida şi mai mult cooperarea bilaterală dintre ţările noastre în spiritul păcii, stabilităţii şi prosperităţii pentru Europa Unită”, a transmis Nicuşor Dan pe platforma X.

