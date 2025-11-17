Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidat pentru Primăria Generală a Capitalei, a luat Bucureștiul la pas. Printre zonele în cares-a oprit și a discutat cu localnicii a fost chiar centrul orașului. Nereguli sunt multe, iar Ciprian Ciucu le promite bucureștenilor că vor dispărea odată ajuns la conducerea Primăriei Generale.

Ce nereguli a sesizat Ciprian Ciucu în centrul orașului București

Stâlpi și indicatatoare ruginite, trotuare nefinalizate, clădiri a căror tencuială stă să cadă peste trecători sunt doar o parte dintre neregulile găsite de Ciprian Ciucu în plimbarea prin centrul Capitalei.

„Dacă la mine în sector aș vedea așa ceva, mi-ar fi rușine”, se aude Ciprian Ciucu spunând, în timp ce arată spre un trotuar nefinalizat.

„Efectiv nepăsare! Asta am găsit în centrul Capitalei: stâlpi ruginiți, fațade ce stau să cadă, pavaj distrus. Mi-ar fi rușine!”, a scris Ciprian Ciucu în descrierea postării de pe .

Pe stradă, candidatul la Primăria Capitalei a întrebat localnicii care sunt, din punctul lor de vedere, aspecte la care ar trebui să acorde atenție viitorul primar general.

„Parcurile, în primul rând, care sunt critice”, a spus un bărbat.

Ce mesaje i-au transmis bucureștenii lui Ciprian Ciucu

Oamenii cu care a stat de vorbă Ciprian Ciucu în centrul orașului s-au arătat curioși de proiectele pe care și-ar dori să le implementeze, odată ajuns la conducerea Primăriei Capitalei.

„70% din buget se duce pe subvenția la termie și pe subvenția la . Trebuie să continui investițiile pentru că apa se scurge în pământ”, a răspuns Ciprian Ciucu.

În același timp, au existat și bucureșteni care și-au exprimat susținerea pentru candidatul la alegerile de pe 7 decembrie.

„Felicitări! Noi suntem din Sectorul 1. Mult noroc!”,

„Dacă dumneavoastră reușiți să câștigați Bucureștiul, o să fie bine pentru toată România”,

„Sperăm să ajungeți în conștiința oamenilor”,

„Să faceți ordine, că nu se mai poate”, i-au spus localnicii lui Ciprian Ciucu.