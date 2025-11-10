B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ce nu îi place lui Ciprian Ciucu în București. Cum vrea să schimbe fața Capitalei

Ce nu îi place lui Ciprian Ciucu în București. Cum vrea să schimbe fața Capitalei

Adrian A
10 nov. 2025, 11:12
Ce nu îi place lui Ciprian Ciucu în București. Cum vrea să schimbe fața Capitalei
Sursa foto: Ciprian Ciucu
Cuprins
  1. Cum vrea Ciucu să schimbe fața Capitalei
  2. În cât timp poate schimba Bucureștiul
  3. Clădirile Capitalei, un pericol

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a explicat ce vrea să schimbe în București. Cel mai mult îl enervează cum arată centrul Capitalei.

Cum vrea Ciucu să schimbe fața Capitalei

În primul rând, spune Ciprian Ciucu, edilul Sectorului 6 și candidatul PNL la București, cel mai mult îl enervează reclamele din Capitală. Sunt puse haotic și te agresează vizual, afirmă Ciucu.

„Toată reclama și publicitatea care țipă la noi în ghilimele este extrem de agasantă pentru că nu respectă culori, proporții, dimensiuni. Este peste tot. Am văzut în orașele civilizate că acest lucru este foarte bine reglementat, astfel încât să nu te mai agreseze vizual orașul.”, a afirmat Ciprian Ciucu la Rock FM

Pe de altă parte, clădirile din centrul Bucureștiului nu arată deloc ca niște clădiri dintr-o capitală europeană.

„Evident, mă scoate din minți cum arată zona centrală în special cum arată clădirile, cum arată totul pe acolo”, a explicat Ciprian Ciucu.

În cât timp poate schimba Bucureștiul

Ciprian Ciucu recunoaște că nu poate schimba fața Capitalei cât ar pocni din degete. Trebuie un program, trebuie organizare, astfel încât bucureștenii să nu fie deranjați de lucrări.

„Sunt adeptul politicillor incrementale, adică bucățică cu bucățică, stradă cu stradă, nu a politicilor radicale. Pentru că rezultatele pe care le-am avut până acum au venit în urma unor politici aplicate incremental.”, a declarat candidatul PNL la Primăria Capitalei.

Clădirile Capitalei, un pericol

Nu e prima dată când Ciprian Ciucu vorbeșt despre modul jalnic în care arată clădirile din București. Edilul Sectorului 6 a mai arătat în dese rânduri că în afara faptului că nu sunt întreținute, clădirire sunt și un pericol.

„Bucureștiul este capitala europeană cu cel mai mare risc seismic. Riscul seismic are doi factori care îl fac să fie atât de mare. În primul rând, trebuie să fii în proximitate a unui centru seismic și avem Vrancea care bate direct pe București. Și calitatea construcțiilor.

La noi foarte multe construcții au fost făcute în interbelic și au o calitate destul de proastă, pentru că au fost construite pe tehnologia de atunci. Și e foarte important să începem consolidări într-un ritm susținut.”, a declarat Ciprian Ciucu, într-un interviu pentru G4 Media.

Tags:
Citește și...
Se anunță o campanie murdară pentru Primăria Capitalei. Acuzațiile lui Cătălin Drulă: E plin de fake-news-uri
Politică
Se anunță o campanie murdară pentru Primăria Capitalei. Acuzațiile lui Cătălin Drulă: E plin de fake-news-uri
Dosarul „Șpagă pentru Moșteanu”. Filiera Kazahstan-Bulgaria -România. Care era rolul ministrului Apărării
Politică
Dosarul „Șpagă pentru Moșteanu”. Filiera Kazahstan-Bulgaria -România. Care era rolul ministrului Apărării
Ciprian Ciucu: Magheru și Victoriei trebuie să fie efervescente
Politică
Ciprian Ciucu: Magheru și Victoriei trebuie să fie efervescente
Cătălin Drulă vrea un singur București. Banii de la sectoare, la Primăria Capitalei
Politică
Cătălin Drulă vrea un singur București. Banii de la sectoare, la Primăria Capitalei
Cum se împart voturile românilor. Studiul care analizează preferințele electorale în funcție de vârstă
Politică
Cum se împart voturile românilor. Studiul care analizează preferințele electorale în funcție de vârstă
Scenariul lui Băsescu în scandalul de corupție provocat de Fănel Bogos. Pentru cine era șpaga de 1,5 milioane de euro promisă de afacerist
Politică
Scenariul lui Băsescu în scandalul de corupție provocat de Fănel Bogos. Pentru cine era șpaga de 1,5 milioane de euro promisă de afacerist
Daniel Băluță continua campania pentru Primăria Capitalei. Cum l-au primit bucureștenii din Sectorul 2
Politică
Daniel Băluță continua campania pentru Primăria Capitalei. Cum l-au primit bucureștenii din Sectorul 2
Ciprian Ciucu – dovada că Bucureștiul se poate construi cu seriozitate (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu – dovada că Bucureștiul se poate construi cu seriozitate (VIDEO)
Ministrul Finanțelor, față în față cu mai mulți oficiali de rang înalt ai SUA: „Am consolidat poziționarea României ca actor strategic în regiune” / Ce subiecte au fost pe agenda discuțiilor
Politică
Ministrul Finanțelor, față în față cu mai mulți oficiali de rang înalt ai SUA: „Am consolidat poziționarea României ca actor strategic în regiune” / Ce subiecte au fost pe agenda discuțiilor
Ciprian Ciucu: „Bucureștiul este capitala europeană cu cel mai mare risc seismic. Multe construcții au o calitate destul de proastă. Va trebui să reglăm foarte fin politica pentru a ataca această problemă”
Politică
Ciprian Ciucu: „Bucureștiul este capitala europeană cu cel mai mare risc seismic. Multe construcții au o calitate destul de proastă. Va trebui să reglăm foarte fin politica pentru a ataca această problemă”
Ultima oră
13:03 - Se anunță o campanie murdară pentru Primăria Capitalei. Acuzațiile lui Cătălin Drulă: E plin de fake-news-uri
12:47 - Dosarul „Șpagă pentru Moșteanu”. Filiera Kazahstan-Bulgaria -România. Care era rolul ministrului Apărării
12:44 - Ciprian Ciucu: Magheru și Victoriei trebuie să fie efervescente
12:32 - Mădălina Ghenea dezvăluie ritualul de frumusețe care îi asigură un ten perfect: „E atât de plăcut”
12:07 - Cătălin Drulă vrea un singur București. Banii de la sectoare, la Primăria Capitalei
12:05 - Donald Trump, contrazis de studiile medicale. Cercetătorii nu au identificat legături între autism şi administrarea de paracetamol în timpul sarcinii
12:04 - Cum afectează amplasarea frigiderului consumul de energie. Sfaturi pentru a reduce costul facturii la curent
11:47 - Rețeaua rezerviștilor, șantaj și amenințări la comanda afaceristului Fănel Bogos. Cum au vrut să îl elimine pe șeful DSV Vaslui
11:31 - Cum se împart voturile românilor. Studiul care analizează preferințele electorale în funcție de vârstă
11:30 - 10 noiembrie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Arsenie Capadocianul. Cum l-a ajutat credința să scape de la moarte