Ce nu îi place lui Ciprian Ciucu în București. Cum vrea să schimbe fața Capitalei

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a explicat ce vrea să schimbe în București. Cel mai mult îl enervează cum arată centrul Capitalei.

Cum vrea Ciucu să schimbe fața Capitalei

În primul rând, spune Ciprian Ciucu, edilul Sectorului 6 și candidatul PNL la București, cel mai mult îl enervează reclamele din Capitală. Sunt puse haotic și te agresează vizual, afirmă Ciucu.

„Toată reclama și publicitatea care țipă la noi în ghilimele este extrem de agasantă pentru că nu respectă culori, proporții, dimensiuni. Este peste tot. Am văzut în orașele civilizate că acest lucru este foarte bine reglementat, astfel încât să nu te mai agreseze vizual orașul.”, a afirmat Ciprian Ciucu la

Pe de altă parte, clădirile din centrul Bucureștiului nu arată deloc ca niște clădiri dintr-o capitală europeană.

„Evident, mă scoate din minți cum arată zona centrală în special cum arată clădirile, cum arată totul pe acolo”, a explicat Ciprian Ciucu.

În cât timp poate schimba Bucureștiul

Ciprian Ciucu recunoaște că nu poate schimba fața Capitalei cât ar pocni din degete. Trebuie un program, trebuie organizare, astfel încât bucureștenii să nu fie deranjați de lucrări.

„Sunt adeptul politicillor incrementale, adică bucățică cu bucățică, stradă cu stradă, nu a politicilor radicale. Pentru că rezultatele pe care le-am avut până acum au venit în urma unor politici aplicate incremental.”, a declarat candidatul PNL la Primăria Capitalei.

Clădirile Capitalei, un pericol

Nu e prima dată când Ciprian Ciucu vorbeșt despre modul jalnic în care arată clădirile din București. Edilul Sectorului 6 a mai arătat în dese rânduri că în afara faptului că nu sunt întreținute, clădirire sunt și un pericol.

„Bucureștiul este capitala europeană cu cel mai mare risc seismic. Riscul seismic are doi factori care îl fac să fie atât de mare. În primul rând, trebuie să fii în proximitate a unui centru seismic și avem Vrancea care bate direct pe București. Și calitatea construcțiilor.

La noi foarte multe construcții au fost făcute în interbelic și au o calitate destul de proastă, pentru că au fost construite pe tehnologia de atunci. Și e foarte important să începem consolidări într-un ritm susținut.”, a declarat Ciprian Ciucu, într-un pentru G4 Media.