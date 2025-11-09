Ciprian Ciucu are planuri mari pentru Primăria Capitalei, iar unul dintre obiectivele sale este siguranța bucureștenilor. Iar ca locuitorii să fie în siguranță este nevoie ca și casele lor să fie. Cum multe dintre imobilele din București au fost construite cu decenii în urmă, un seism de magnitudinea celui din 1977 ar putea reprezenta un real pericol pentru cetățeni. Iar cu „acasă” ar trebui să fie un loc sigur pentru toți oamenii, Ciprian Ciucu își propune consolidarea mai multor construcții cu risc seismic crescut.

Ciprian Ciucu: „Trebuie să începem consolidări într-un ritm susținut”

Ciprian Ciucu a afirmat că Bucureștiul este capitala europeană cu cel mai mare risc seismic, iar acest lucru este cauzat de două aspecte. Pe de-o parte, proximitatea față de punctul seismic , cât și rezistența construcțiilor. Cum Capitala are foarte multe clădiri construite încă din perioada interbelică, este imperios necesar startul unui proiect de consolidare care să le ofere un plus de siguranță bucureștenilor, chiar în orașul lor.

„Cel mare va fi extrem de dificil și mi-e și frică să-l promit. Dar problema e atât de mare încât trebuie să fie abordată. Evident, termoficarea este o mare problem, va trebui să continuăm investițiile în termoficare. Dar problema cealaltă mare și nu știu cum s-o cum să o spun, pentru că e nevoie de foarte, foarte multe resurse și de niște politici foarte, foarte deștepte.

Bucureștiul este capitala europeană cu cel mai mare risc seismic. Riscul seismic are doi factori care îl fac să fie atât de mare. În primul rând, trebuie să fii în proximitate a unui centru seismic și avem Vrancea care bate direct pe București. Și calitatea construcțiilor.

La noi foarte multe construcții au fost făcute în interbelic și au o calitate destul de proastă, pentru că au fost construite pe tehnologia de atunci. Și e foarte important să începem consolidări într-un ritm susținut”, a declarat Ciprian Ciucu, la .

Ce crede Ciprian Ciucu că este esențial într-un proiect pentru consolidarea construcțiilor cu risc seismic

Consolidarea clădirilor cu risc seismic este un proiect care, dincolo de capacități monetare, presupune schimbări în legislație care, pe de-o parte, să-i determine pe oameni să-și părăsească temporar locuințele și, pe de altă parte, să atragă investițiile necesare. Ciprian Ciucu își propune atragerea de fonduri din partea Guvernului, dar și a oamenilor care vor beneficia direct de proiect, având în vedere că odată consolidate clădirile, valoarea lor pe piață va crește substanțial.

„E nevoie de un mix de politici ca să încurajezi și piața și oamenii ca să investească în consolidări. Adică trebuie fie o activitate economică care să poată finanța astfel de lucruri, deci să vii cu niște politici dedicate în acest sens. Doi la mână – trebuie să schimbi legislația, pentru că astăzi dacă o singură persoană se opune să consolidezi o clădire, nu poți să intri în acea clădire.

Deci trebuie să creezi niște capacități ca oamenii să se mute pe perioadă limitată de timp, cât o să dureze consolidarea. Eu respect dreptul la proprietate, pentru că este efectiv o valoare liberală, dar cred că dreptul la viață este mai important. Și atunci evident, omul nu-și pierde proprietatea, dar va trebui să găsim acele măsuri care să ducă la o consolidare temeinică, prioritizând acele blocuri sau acele zone în care se și locuiește foarte mult.

[…] Va fi nevoie evident și de fondul de consolidare de la Guvern, de la Ministerul Dezvoltării și Administrației, care trebuie să fie accesat și să vedem ce mecanisme găsim să cointeresăm și populația pentru a contribui la la acest efort. Pentru că la cei care vor avea clădirile consolidate după ce vom regenera centrul, valoarea proprietății lor va crește. […] Va trebui doar să reglăm foarte bine și foarte fin politica pentru a ataca această problemă”, a mai spus candidatul la Primăria Capitalei.