B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Trei lucruri pe care Ciprian Ciucu le-ar face mai bine decât Nicușor Dan, din postura de primar general: „De aceea orașul arată degradat”

Trei lucruri pe care Ciprian Ciucu le-ar face mai bine decât Nicușor Dan, din postura de primar general: „De aceea orașul arată degradat”

Ana Maria
19 nov. 2025, 21:24
Trei lucruri pe care Ciprian Ciucu le-ar face mai bine decât Nicușor Dan, din postura de primar general: De aceea orașul arată degradat
Sursa foto: Facebook / @Ciprian Ciucu
Cuprins
  1. Ce planuri are Ciprian Ciucu pentru București și ce îmbunătățiri promite
  2. Cine ar putea prelua funcția lui Ciprian Ciucu, dacă devine primar general
  3. Ce înseamnă să fii un primar bun, potrivit lui Ciprian Ciucu
  4. Ce planuri are Ciprian Ciucu pentru București și câte mandate sunt necesare pentru o schimbare reală

Ce planuri are Ciprian Ciucu pentru București? Candidatul PNL la alegerile pentru Primăria București din 7 decembrie 2025, susținut și de REPER, a răspuns, recent, întrebărilor jurnaliștilor de la Libertatea.

Întrebat dacă e mulțumit de curățenia de pe străzile din Cartierele Militari și Crângași, Ciucu a spus:

“Da, este din ce în ce mai curat și în Militari, și în Crângași. În Militari am intrat și am resistematizat și reabilitat zeci de străzi, undeva poate chiar spre o sută de străzi pe mai multe microzone și lucrurile arată din ce în ce mai bine și vom continua.”

Ce planuri are Ciprian Ciucu pentru București și ce îmbunătățiri promite

Într-un răspuns punctual, Ciprian Ciucu a detaliat câteva lucruri pe care le-ar face mai bine față de fostul primar al Bucureștiului, Nicușor Dan:

„În primul rând, în ceea ce privește cultura mentenanței. În momentul de față, știm că orașul nu are o foarte bună întreținere și de aceea arată degradat. Deci, cu siguranță, mă voi ocupa prioritar și de ceea ce înseamnă întreținere. Ai un stâlp care este ruginit, ai o bancă ruptă, ai pavajul care nu este înlocuit și vedeți că Centrul Vechi în special este degradat. Doi la mână, parcurile. Parcurile din Sectorul 6 arată mult mai bine decât parcurile Primăriei Municipiului București și, în al treilea rând, voi încerca să colaborez mult mai mult și mai de aproape cu primarii de sector”, a răspuns candidatul PNL la Primăria Capitalei, potrivit Libertatea.

Cine ar putea prelua funcția lui Ciprian Ciucu, dacă devine primar general

În cazul în care Ciprian Ciucu ar câștiga Primăria Capitalei, acesta a nominalizat o persoană cheie pentru a-i prelua atribuțiile:

“Actualul primar interimar, Paul Moldovan, care este un om foarte muncitor, un om integru, care a muncit alături de mine și căruia îi datorez o parte dintre realizările mele”, a declarat Ciprian Ciucu.

Ce înseamnă să fii un primar bun, potrivit lui Ciprian Ciucu

Pentru Ciprian Ciucu, a fi primar înseamnă mai mult decât o simplă funcție administrativă.

„Un primar bun este un primar motivat, un primar care să fie interesat de munca lui și de a crește cumva calitatea vieții oamenilor din orașul pe care îl administrează”, a răspuns primarul Sectorului 6.

Ce planuri are Ciprian Ciucu pentru București și câte mandate sunt necesare pentru o schimbare reală

În ceea ce privește durata necesară pentru a pune Bucureștiul „la punct”, Ciucu a subliniat:

“Ca să se vadă lucrurile, să înceapă să fie scoase la lumină, ai nevoie de un număr de ani, pentru că ai nevoie de proiecte de investiții, ele au nevoie de licitații, de proiectare, deci nu poți să faci lucruri trainice și cu impact într-o perioadă scurtă. Deci vorbim despre această jumătate de mandat care a mai rămas, plus încă un mandat ca să se vadă lucrurile, să le scoatem puțin din zona în care sunt în momentul de față în București, dar ca să pui efectiv Bucureștiul la punct, ai nevoie de aproximativ 10 ani bine planificați, bine organizați.”, a explicat Ciucu.

Tags:
Citește și...
Ministrul Educației respinge noi tăieri bugetare în școli. Ce riscuri ar apărea dacă reducerile ar fi impuse
Politică
Ministrul Educației respinge noi tăieri bugetare în școli. Ce riscuri ar apărea dacă reducerile ar fi impuse
Ce a învățat Ciprian Ciucu din experiența sa ca primar al Sectorului 6 și de ce l-ar vota un bucureștean care nu a mers niciodată la vot: „Poate compara și vedea”
Politică
Ce a învățat Ciprian Ciucu din experiența sa ca primar al Sectorului 6 și de ce l-ar vota un bucureștean care nu a mers niciodată la vot: „Poate compara și vedea”
Numire la Ministerul Fondurilor Europene. Alina Roxana Gîrbea a fost numită secretar de stat
Politică
Numire la Ministerul Fondurilor Europene. Alina Roxana Gîrbea a fost numită secretar de stat
Câți bani a câștigat statul român după majorarea taxelor. Bolojan a prezentat bilanțul: „Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcționează”
Politică
Câți bani a câștigat statul român după majorarea taxelor. Bolojan a prezentat bilanțul: „Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcționează”
A fost publicat noul proiect privind pensiile magistraților. Cum arată și ce schimbări au fost făcute (Document)
Politică
A fost publicat noul proiect privind pensiile magistraților. Cum arată și ce schimbări au fost făcute (Document)
Daniel Băluță și-a lansat oficial candidatura la Primăria Capitalei: „Este un oraș prea fragmentat ca să funcționeze”. Cum îl caracterizează Grindeanu pe Băluță (VIDEO)
Politică
Daniel Băluță și-a lansat oficial candidatura la Primăria Capitalei: „Este un oraș prea fragmentat ca să funcționeze”. Cum îl caracterizează Grindeanu pe Băluță (VIDEO)
Ludovic Orban, ofertă surpriză de la Ilie Bolojan, după ce a fost demis de către Nicușor Dan: „Eu am o relație civilizată și bună”
Politică
Ludovic Orban, ofertă surpriză de la Ilie Bolojan, după ce a fost demis de către Nicușor Dan: „Eu am o relație civilizată și bună”
Sorin Grindeanu a luat decizia: PSD iese de la guvernare! (VIDEO)
Politică
Sorin Grindeanu a luat decizia: PSD iese de la guvernare! (VIDEO)
EXCLUSIV: Tăierile lui Bolojan și circul făcut de PSD. Cum comentează fostul președinte Traian Băsescu (VIDEO)
Politică
EXCLUSIV: Tăierile lui Bolojan și circul făcut de PSD. Cum comentează fostul președinte Traian Băsescu (VIDEO)
Nicușor Dan a semnat decretul. Ludovic Orban, eliberat oficial din funcția de consilier prezidențial
Politică
Nicușor Dan a semnat decretul. Ludovic Orban, eliberat oficial din funcția de consilier prezidențial
Ultima oră
22:06 - Ministrul Educației respinge noi tăieri bugetare în școli. Ce riscuri ar apărea dacă reducerile ar fi impuse
22:04 - Ce a învățat Ciprian Ciucu din experiența sa ca primar al Sectorului 6 și de ce l-ar vota un bucureștean care nu a mers niciodată la vot: „Poate compara și vedea”
21:51 - Numire la Ministerul Fondurilor Europene. Alina Roxana Gîrbea a fost numită secretar de stat
21:44 - Cătălin Botezatu, o nouă provocare: „Propunerea am acceptat-o instant”. Despre ce este vorba
21:27 - Temperatura ideală în sezonul rece. Cât de cald trebuie să fie într-o locuință
Catalin Drula
21:21 - Cel mai periculos vulcan al Americii intră într-o perioadă fără precedent. Care sunt riscurile pentru milioane de oameni
21:03 - Strada Sforii din Brașov, cea mai îngustă din Europa de Est, a fost închisă de autorităţi în regim de urgenţă. Iată care este motivul
20:44 - Mașina electrică sau mașina pe combustibil: Care variantă te ajută să economisești bani cu adevărat
20:33 - Mesajul viitorului ambasador american la București. Darryl Nirenberg subliniază importanța relației SUA – România
20:33 - Nico: „Am fost un copil cu responsabilități”/ „Nu a fost ușor”. Ce spune despre copilăria sa