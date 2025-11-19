Ce planuri are Ciprian Ciucu pentru București? Candidatul PNL la alegerile pentru Primăria București din 7 decembrie 2025, susținut și de REPER, a răspuns, recent, întrebărilor jurnaliștilor de la Libertatea.

Întrebat dacă e mulțumit de curățenia de pe străzile din Cartierele Militari și Crângași, Ciucu a spus:

“Da, este din ce în ce mai curat și în Militari, și în Crângași. În Militari am intrat și am resistematizat și reabilitat zeci de străzi, undeva poate chiar spre o sută de străzi pe mai multe microzone și lucrurile arată din ce în ce mai bine și vom continua.”

Ce planuri are Ciprian Ciucu pentru București și ce îmbunătățiri promite

Într-un răspuns punctual, Ciprian Ciucu a detaliat câteva lucruri pe care le-ar face mai bine față de fostul primar al Bucureștiului, Nicușor Dan:

„În primul rând, în ceea ce privește cultura mentenanței. În momentul de față, știm că orașul nu are o foarte bună întreținere și de aceea arată degradat. Deci, cu siguranță, mă voi ocupa prioritar și de ceea ce înseamnă întreținere. Ai un stâlp care este ruginit, ai o bancă ruptă, ai pavajul care nu este înlocuit și vedeți că Centrul Vechi în special este degradat. Doi la mână, parcurile. Parcurile din arată mult mai bine decât parcurile Primăriei Municipiului București și, în al treilea rând, voi încerca să colaborez mult mai mult și mai de aproape cu primarii de sector”, a răspuns candidatul PNL la Primăria Capitalei, potrivit .

Cine ar putea prelua funcția lui Ciprian Ciucu, dacă devine primar general

În cazul în care Ciprian Ciucu ar câștiga Primăria Capitalei, acesta a nominalizat o persoană cheie pentru a-i prelua atribuțiile:

“Actualul primar interimar, Paul Moldovan, care este un om foarte muncitor, un om integru, care a muncit alături de mine și căruia îi datorez o parte dintre realizările mele”, a declarat Ciprian Ciucu.

Ce înseamnă să fii un primar bun, potrivit lui Ciprian Ciucu

Pentru Ciprian Ciucu, a fi primar înseamnă mai mult decât o simplă funcție administrativă.

„Un primar bun este un primar motivat, un primar care să fie interesat de munca lui și de a crește cumva calitatea vieții oamenilor din orașul pe care îl administrează”, a răspuns primarul Sectorului 6.

Ce planuri are Ciprian Ciucu pentru București și câte mandate sunt necesare pentru o schimbare reală

În ceea ce privește durata necesară pentru a pune Bucureștiul „la punct”, Ciucu a subliniat:

“Ca să se vadă lucrurile, să înceapă să fie scoase la lumină, ai nevoie de un număr de ani, pentru că ai nevoie de proiecte de investiții, ele au nevoie de licitații, de proiectare, deci nu poți să faci lucruri trainice și cu impact într-o perioadă scurtă. Deci vorbim despre această jumătate de mandat care a mai rămas, plus încă un mandat ca să se vadă lucrurile, să le scoatem puțin din zona în care sunt în momentul de față în București, dar ca să pui efectiv Bucureștiul la punct, ai nevoie de aproximativ 10 ani bine planificați, bine organizați.”, a explicat Ciucu.