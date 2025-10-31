Ce riscă Bolojan dacă nu merge la Ora Premierului. Cum poate deveni șeful Guvernului un infractor

Potrivit mai multor surse politice, Ilie Bolojan nu va merge luni în Parlament la Ora Premierului, unde a fost chemat de PSD. Absența ar putea însă să îl transforme în infractor.
Cum poate deveni Bolojan infractor dacă nu merge la Ora Premierului
Prezența premierului este formal obligatorie, controlul parlamentar constituțional asupra Guvernului exercitandu-se și prin intermediul explicațiilor date personal de primul ministru, la cererea Parlamentului, explică avocatul Toni Neacșu, fost membru al CSM. Este și un articol în Constituție care îl obligă pe șeful Guvernului să dea explicații în Parlament atunci când este chemat.
„Fapta prim-ministrului, invitat oficial în Parlament, de a se sustrage acestei obligații și de a nu prezenta personal informațiile solicitate, în cazul de față pe cele 4 teme, constituie infracțiune.”, arată avocatul Toni Neacșu.
Pedeapsă cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani
„Potrivit Legii responsabilității ministeriale, constituie infracțiune, de la 3 luni la 2 ani, refuzul nejustificat de a prezenta Camerei Deputaților, Senatului informațiile și documentele cerute de acestea în cadrul activității de informare a Parlamentului de către membrii Guvernului. Termenul maxim în care premierul Ilie Bolojan trebuie să se prezinte în Parlament este de 20 de zile, după care acest refuz devine infracțiune.„, explică fostul membru al CSM.
Bolojan are o solicitare și de la AUR
Iar dacă e puțin probabil ca Sorin Grindeanu să meargă până la capăt pe linie penală în privința refuzului lui Bolojan, AUR ar putea urma și calea penală. Pentru că și oamenii lui Simion l-au chemat pe șeful Executivului în Parlament.
„Urmărirea penală a premierului Ilie Bolojan nu se poate face decât tot la cererea Parlamentului, fie numai la cererea Senatului, acesta fiind și senator, fie, după părea mea, atât de Senat cât și de Camera Deputaților. Oricum, nu contează, PSD si AUR dominând Senatul într-o proporție mai mare decât Camera Deputaților . Pentru că a fost aprobată oficial și solicitarea AUR de prezentare a premierului în Parlament este evident că și aceștia vor avea tot interesul politic să împingă conflictul de drept penal până la capăt, cel mai probabil solicitând un vot în parlament pentru începerea urmăririi penale a lui Ilie Bolojan.”
, explică avocatul Adrian Toni Neacșu
