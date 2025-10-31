Ce riscă Bolojan dacă nu merge la Ora Premierului. Cum poate deveni șeful Guvernului un infractor

Potrivit mai multor surse politice, Ilie Bolojan nu va merge luni în Parlament la Ora Premierului, unde a fost chemat de PSD. Absența ar putea însă să îl transforme în infractor.

Cum poate deveni Bolojan infractor dacă nu merge la Ora Premierului

Prezența premierului este formal obligatorie, controlul parlamentar constituțional asupra Guvernului exercitandu-se și prin intermediul explicațiilor date personal de primul ministru, la cererea Parlamentului, explică avocatul Toni Neacșu, fost membru al CSM. Este și un articol în Constituție care îl obligă pe șeful Guvernului să dea explicații în Parlament atunci când este chemat.

„Fapta prim-ministrului, invitat oficial în Parlament, de a se sustrage acestei obligații și de a nu prezenta personal informațiile solicitate, în cazul de față pe cele 4 teme, constituie infracțiune.”, arată avocatul Toni Neacșu.

Pedeapsă cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani

„Potrivit Legii responsabilității ministeriale, constituie infracțiune, de la 3 luni la 2 ani, refuzul nejustificat de a prezenta Camerei Deputaților, Senatului informațiile și documentele cerute de acestea în cadrul activității de informare a Parlamentului de către membrii Guvernului. Termenul maxim în care premierul Ilie Bolojan trebuie să se prezinte în Parlament este de 20 de zile, după care acest refuz devine infracțiune.„, explică fostul membru al CSM.

Bolojan are o solicitare și de la AUR

Iar dacă e puțin probabil ca Sorin Grindeanu să meargă până la capăt pe linie penală în privința refuzului lui , AUR ar putea urma și calea penală. Pentru că și oamenii lui Simion l-au chemat pe șeful Executivului în Parlament.