B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ce riscă Bolojan dacă nu merge la Ora Premierului. Cum poate deveni șeful Guvernului un infractor

Ce riscă Bolojan dacă nu merge la Ora Premierului. Cum poate deveni șeful Guvernului un infractor

Adrian A
31 oct. 2025, 11:07
Ce riscă Bolojan dacă nu merge la Ora Premierului. Cum poate deveni șeful Guvernului un infractor
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum poate deveni Bolojan infractor dacă nu merge la Ora Premierului
  2. Pedeapsă cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani
  3. Bolojan are o solicitare și de la AUR

Potrivit mai  multor surse politice, Ilie Bolojan nu va merge luni în Parlament la Ora Premierului, unde a fost chemat de PSD. Absența ar putea însă să îl transforme în infractor.

Cum poate deveni Bolojan infractor dacă nu merge la Ora Premierului

Prezența premierului este formal obligatorie, controlul parlamentar constituțional asupra Guvernului exercitandu-se și prin intermediul explicațiilor date personal de primul ministru, la cererea Parlamentului, explică avocatul Toni Neacșu, fost membru al CSM. Este și un articol în Constituție care îl obligă pe șeful Guvernului să dea explicații în Parlament atunci când este chemat.

„Fapta prim-ministrului, invitat oficial în Parlament, de a se sustrage acestei obligații și de a nu prezenta personal informațiile solicitate, în cazul de față pe cele 4 teme, constituie infracțiune.”, arată avocatul Toni Neacșu.

Pedeapsă cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani

„Potrivit Legii responsabilității ministeriale, constituie infracțiune, de la 3 luni la 2 ani, refuzul nejustificat de a prezenta Camerei Deputaților, Senatului informațiile și documentele cerute de acestea în cadrul activității de informare a Parlamentului de către membrii Guvernului. Termenul maxim în care premierul Ilie Bolojan trebuie să se prezinte în Parlament este de 20 de zile, după care acest refuz devine infracțiune.„, explică fostul membru al CSM.

Bolojan are o solicitare și de la AUR

Iar dacă e puțin probabil ca Sorin Grindeanu să meargă până la capăt pe linie penală în privința refuzului lui Bolojan, AUR ar putea urma și calea penală. Pentru că și oamenii lui Simion l-au chemat pe șeful Executivului în Parlament.

„Urmărirea penală a premierului Ilie Bolojan nu se poate face decât tot la cererea Parlamentului, fie numai la cererea Senatului, acesta fiind și senator, fie, după părea mea, atât de Senat cât și de Camera Deputaților. Oricum, nu contează, PSD si AUR dominând Senatul într-o proporție mai mare decât Camera Deputaților . Pentru că a fost aprobată oficial și solicitarea AUR de prezentare a premierului în Parlament este evident că și aceștia vor avea tot interesul politic să împingă conflictul de drept penal până la capăt, cel mai probabil solicitând un vot în parlament pentru începerea urmăririi penale a lui Ilie Bolojan.”, explică avocatul Adrian Toni Neacșu.
Tags:
Citește și...
Nicușor Dan îi oferă consilierului Marius Lazurca atribuții extinse. Ce domenii cheie va gestiona, mai exact. În trecut, fusese vehiculat pentru șefia SIE
Politică
Nicușor Dan îi oferă consilierului Marius Lazurca atribuții extinse. Ce domenii cheie va gestiona, mai exact. În trecut, fusese vehiculat pentru șefia SIE
PSD continuă să o atace pe Oana Gheorghiu. Asaltul Olguței Vasilescu la noul vicepremier (VIDEO)
Politică
PSD continuă să o atace pe Oana Gheorghiu. Asaltul Olguței Vasilescu la noul vicepremier (VIDEO)
Sediul partidului lui George Simion, vandalizat. Pe cine acuză AUR: „Dacă în Occident s-a ajuns la gloanțe, la moarte, ce ne putem aștepta și în România?” (VIDEO)
Politică
Sediul partidului lui George Simion, vandalizat. Pe cine acuză AUR: „Dacă în Occident s-a ajuns la gloanțe, la moarte, ce ne putem aștepta și în România?” (VIDEO)
Cum explică Ilie Bolojan creșterea TVA: „Nu puteam evita”
Politică
Cum explică Ilie Bolojan creșterea TVA: „Nu puteam evita”
Ilie Bolojan, despre neîncrederea românilor în clasa politică: „Le dau dreptate. Dacă n-am fi încercat de multe ori să îi păcălim, percepția ar fi fost diferită”
Politică
Ilie Bolojan, despre neîncrederea românilor în clasa politică: „Le dau dreptate. Dacă n-am fi încercat de multe ori să îi păcălim, percepția ar fi fost diferită”
Ilie Bolojan a vorbit despre demisie: „Am încercat să evit conflictele”. Ce a declarat premierul României
Politică
Ilie Bolojan a vorbit despre demisie: „Am încercat să evit conflictele”. Ce a declarat premierul României
Tanczos Barna, despre legea pensiilor speciale: „Se poate. Trebuie să ieșim din acest scenariu de foarte multă comunicare și foarte puțină administrație”
Politică
Tanczos Barna, despre legea pensiilor speciale: „Se poate. Trebuie să ieșim din acest scenariu de foarte multă comunicare și foarte puțină administrație”
Sorin Grindeanu, despre majorarea salariului minim pe economie: „Nu trebuie să vorbim numai dintr-o perspectivă, cea a patronilor. Oamenii trebuie să aibă salarii decente”
Politică
Sorin Grindeanu, despre majorarea salariului minim pe economie: „Nu trebuie să vorbim numai dintr-o perspectivă, cea a patronilor. Oamenii trebuie să aibă salarii decente”
Ilie Bolojan a dezvăluit câteva detalii despre retragerea trupelor americane din România: „Am fost informați cu două zile înainte”
Politică
Ilie Bolojan a dezvăluit câteva detalii despre retragerea trupelor americane din România: „Am fost informați cu două zile înainte”
Ce spune Ciprian Ciucu despre candidatura sa la Primăria Capitalei și despre tensiunile din coaliție: “Mă gândesc că domnul Grindeanu nu ar vrea să-i facem ceea ce ne face dânsul nouă” (VIDEO)
Politică
Ce spune Ciprian Ciucu despre candidatura sa la Primăria Capitalei și despre tensiunile din coaliție: “Mă gândesc că domnul Grindeanu nu ar vrea să-i facem ceea ce ne face dânsul nouă” (VIDEO)
Ultima oră
12:30 - Nicușor Dan îi oferă consilierului Marius Lazurca atribuții extinse. Ce domenii cheie va gestiona, mai exact. În trecut, fusese vehiculat pentru șefia SIE
12:28 - PSD continuă să o atace pe Oana Gheorghiu. Asaltul Olguței Vasilescu la noul vicepremier (VIDEO)
12:12 - Caz incredibil!O femeie urmează să fie exhumată, deși se credea că a murit din cauze naturale. Suspiciunea anchetatorilor
12:02 - Summitul Trump-Putin de la Budapesta a fost anulat. Motivul pentru care s-a luat această decizie. Ce cerințe avea Rusia
11:48 - Alertă alimentară! ANSVSA a aplicat sancțiuni record pentru produse contaminate. Cine este vizat în România
11:32 - Sediul partidului lui George Simion, vandalizat. Pe cine acuză AUR: „Dacă în Occident s-a ajuns la gloanțe, la moarte, ce ne putem aștepta și în România?” (VIDEO)
11:31 - Sfinții zilei de astăzi, 31 octombrie. Pe cine sărbătoresc credincioșii
11:16 - Gigi Becali, pus la încercare de Fisc. Cât riscă FCSB după analiza de risc ANAF
11:09 - Un preot, încătușat de polițiști pe stradă, în urma unui incident violent în trafic: „A început să-l înjure și să-l facă în toate felurile”
10:54 - Ce nu merge la CFR Cluj: 5 motive pentru care echipa a ajuns în zona retrogradării