Ce sancțiune au primit deputații SOS România care au făcut scandal în Parlament

Conducerea Camerei Deputaților a sancționat trei deputați ai partidului SOS România pentru că au făcut scandal în plenul Parlamentului, pe 11 martie, când s-a aprobat solicitarea SUA de a amplasa militari și echipamente în țara noastră.

Președinta de ședință, Natalia Intotero (PSD), a anunțat, luni, în plenul Camerei Deputaților, că Nini Alexandru Pascalini, Andreea Petronela Cîmpianu și Elena Laura Toader vor fi sancționați cu diminuarea indemnizației cu 50% pentru o perioadă de trei luni pentru nerespectarea regulamentelor parlamentare.

Decizia a fost luată de Biroul Permanent al Camerei, având în vedere raportul Comisiei Juridice, informează

Cei trei pot contesta decizia în termen de 15 zile de la data comunicării ei.

În plenul Parlamentului din 11 martie, parlamentarii SOS România și au suflat în vuvuzele, fapt ce l-a determinat pe Sorin Grindeanu (PSD), președintele Camerei Deputaților, să închidă mai devreme dezbaterea.