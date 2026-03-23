Ce sancțiune au primit deputații SOS România care au făcut scandal în Parlament

Ce sancțiune au primit deputații SOS România care au făcut scandal în Parlament

Traian Avarvarei
23 mart. 2026, 19:09
Eurodeputata Diana Șoșoacă, președinta SOS România. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Conducerea Camerei Deputaților a sancționat trei deputați ai partidului SOS România pentru că au făcut scandal în plenul Parlamentului, pe 11 martie, când s-a aprobat solicitarea SUA de a amplasa militari și echipamente în țara noastră.

Președinta de ședință, Natalia Intotero (PSD), a anunțat, luni, în plenul Camerei Deputaților, că Nini Alexandru Pascalini, Andreea Petronela Cîmpianu și Elena Laura Toader vor fi sancționați cu diminuarea indemnizației cu 50% pentru o perioadă de trei luni pentru nerespectarea regulamentelor parlamentare.

Decizia a fost luată de Biroul Permanent al Camerei, având în vedere raportul Comisiei Juridice, informează Agerpres.

Cei trei pot contesta decizia în termen de 15 zile de la data comunicării ei.

În plenul Parlamentului din 11 martie, parlamentarii SOS România au huiduit, au fluierat și au suflat în vuvuzele, fapt ce l-a determinat pe Sorin Grindeanu (PSD), președintele Camerei Deputaților, să închidă mai devreme dezbaterea.

Citește și...
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel internațional
Politică
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel internațional
AUR propune 10 proiecte „prioritare”. Printre ele, desființarea CNA şi a CNCD (VIDEO)
Politică
AUR propune 10 proiecte „prioritare”. Printre ele, desființarea CNA şi a CNCD (VIDEO)
Bugetul pe 2026, contestat la CCR. AUR invocă nereguli grave. Ce au descoperit / UPDATE: Când va analiza Curtea sesizările
Politică
Bugetul pe 2026, contestat la CCR. AUR invocă nereguli grave. Ce au descoperit / UPDATE: Când va analiza Curtea sesizările
Grindeanu, pe punctul de a prelua funcția de premier în locul lui Bolojan? Ce a anunțat liderul PSD: „Suntem pregătiți pentru toate variantele”
Politică
Grindeanu, pe punctul de a prelua funcția de premier în locul lui Bolojan? Ce a anunțat liderul PSD: „Suntem pregătiți pentru toate variantele”
Miruță vrea să trimită militari în Orientul Mijlociu. Cum ar putea contribui România la criza din strâmtoarea Ormuz
Politică
Miruță vrea să trimită militari în Orientul Mijlociu. Cum ar putea contribui România la criza din strâmtoarea Ormuz
Newsweek: Bolojan decretează „situație de criză” la pompă. Ce măsuri se iau pentru oprirea scumpirii carburanților?
Politică
Newsweek: Bolojan decretează „situație de criză” la pompă. Ce măsuri se iau pentru oprirea scumpirii carburanților?
Împrumuturile SAFE nu aduc beneficii economiei locale. Planul lui Miruță contestat de IMM România
Politică
Împrumuturile SAFE nu aduc beneficii economiei locale. Planul lui Miruță contestat de IMM România
PSD ia în calcul ieșirea de la guvernare. Grindeanu, atac tăios: „Nu mă cheamă Țoiu să evit răspunsul”
Politică
PSD ia în calcul ieșirea de la guvernare. Grindeanu, atac tăios: „Nu mă cheamă Țoiu să evit răspunsul”
Bolojan, out? Decizie crucială în PSD pe 20 aprilie. Grindeanu: „Nu vom vota guvernul minoritar”. Ce a spus despre o alianță cu AUR
Politică
Bolojan, out? Decizie crucială în PSD pe 20 aprilie. Grindeanu: „Nu vom vota guvernul minoritar”. Ce a spus despre o alianță cu AUR
Guvernul declară situație de criză piața carburanților. Ce măsuri vor fi luate în România pentru a stopa creșterea prețului la combustibili
Politică
Guvernul declară situație de criză piața carburanților. Ce măsuri vor fi luate în România pentru a stopa creșterea prețului la combustibili
Un copil de 5 ani a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Capitală
Senatul schimbă legea privind abandonul de familie pentru a sprijini victimele. Cum se schimbă procedurile penale
Banca ING a fost sancționată cu 4.000 de euro. Ce s-a descoperit la o sucursală a băncii
Cum era Cristi Borcea în puşcărie. Giovanni Becali: „La vizită veneau două-trei neveste. Îl suna soţia Alina, dar el era deja cu Valentina Pelinel"
Inteligența artificială va monitoriza poluarea Dunării. Câte milioane de euro a costat proiectul
Niculescu (ANRE): „O criză energetică, odată începută, se termină undeva în 3-5 ani". Ce spune despre rolul instituției pe care o conduce
Acordul comercial UE-Mercosur intră în vigoare provizoriu de la 1 mai. Cum va influența acesta economia europeană
Un elev din Târgu Jiu a susținut Olimpiada Națională de Informatică pe patul de spital
Italian reținut după ce a încercat să aducă droguri în România. Cum au descoperit polițiștii transportul ilegal (FOTO)
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel internațional