B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ce se întâmplă cu pisica Jessy? Ce spune Ciprian Ciucu despre pisica Primăriei Sectorului 6? (VIDEO)

Ce se întâmplă cu pisica Jessy? Ce spune Ciprian Ciucu despre pisica Primăriei Sectorului 6? (VIDEO)

Adrian A
08 dec. 2025, 13:41
Ce se întâmplă cu pisica Jessy? Ce spune Ciprian Ciucu despre pisica Primăriei Sectorului 6? (VIDEO)
Sursă foto: Facebook/Ciprian Ciucu

O întrebare pentru Ciprian Ciucu, odată cu plecarea la Primăria Capitalei, este ce se va întâmpla cu pisica Jessy, adoptată de edil și care a devenit mascota Primăriei Sectorului 6.

Ce spune Ciprian Ciucu despre pisica Jessy

Întrebat ce se întâmplă cu pisica care a devenit un personaj celebru în Primăria Sectorului 6, și nu numai, Ciprian Ciucu spune că nu îi va schimba casa. Dar promite că va găsi o pisică și pentru Primăria Generală.

„Nu e bine ca pisicile să își schimbe locul, să își schimbe casa. Și pentru ea, care are acces la curtea primăriei, cred că nu ar fi foarte bine dacă și-ar muta casa. Cel mai probabil mai sunt multe pisici micuțe și fără părinți, abandonate și o să găsim una și pentru Primăria Capitalei.”, a declarat Ciprian Ciucu.

Pisica Jessy a fost chiar și un fel de mascotă a campaniei lui Ciprian Ciucu. Întrebat în momentul în care a apărut în fotografii cu pisica în brațe, edilul a povestit cum a ajuns Jessy la Primăria Sectorului 6 și apoi, vedetă în campania electorală.

„Cred că este cunoscută în toată țara. Jessy e o mâță pe care am găsit-o pe scara blocului, soția a găsit-o, când mieuna și era într-o stare foarte foarte proastă și am luat-o, am dus-o la Primărie, la veterinar și dintr-o pisică pricăjită a ajuns o vedetă a internetului, astăzi.

Nu mi-am propus ca Jessy să fie mascota lui de campanie, dar mă bucur și eu de popularitatea ei.”, a declarat Ciprian Ciucu la începutul campaniei pentru Primăria Generală. 

Tags:
Citește și...
PSD, deranjat de victoria lui Ciprian Ciucu. „De fapt, PSD a câștigat”. Ce spune un important lider despre continuarea Coaliției
Politică
PSD, deranjat de victoria lui Ciprian Ciucu. „De fapt, PSD a câștigat”. Ce spune un important lider despre continuarea Coaliției
Lucrările la rețeaua de termoficare lasă bucureștenii în frig. 1.200 de blocuri rămân fără agent termic
Politică
Lucrările la rețeaua de termoficare lasă bucureștenii în frig. 1.200 de blocuri rămân fără agent termic
Ciprian Ciucu se pregătește să plece la Primăria Capitalei. Pe mâna cui lasă Sectorul 6 (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu se pregătește să plece la Primăria Capitalei. Pe mâna cui lasă Sectorul 6 (VIDEO)
Pîslaru face plângere la Parchetul European. Ministrul reclamă achizițiile de microbuze școlare la suprapreț. Ancheta l-ar putea viza și pe Ilie Bolojan
Politică
Pîslaru face plângere la Parchetul European. Ministrul reclamă achizițiile de microbuze școlare la suprapreț. Ancheta l-ar putea viza și pe Ilie Bolojan
Tensiuni mari în USR după înfrângerea la alegerile din Capitală. Dominic Fritz vrea să o dea afară pe Lasconi (VIDEO)
Politică
Tensiuni mari în USR după înfrângerea la alegerile din Capitală. Dominic Fritz vrea să o dea afară pe Lasconi (VIDEO)
Exclusiv. Alegerile pentru București în cifre. Cea mai slabă prezență la vot din istoria sistemului într-un singur tur. Ce reprezentativitate are noul primar general
Politică
Exclusiv. Alegerile pentru București în cifre. Cea mai slabă prezență la vot din istoria sistemului într-un singur tur. Ce reprezentativitate are noul primar general
Șeful USR, conferință de presă după bătaia luată de Drulă în alegeri. Ce întâmplă cu partidul lui Dominic Fritz (VIDEO)
Politică
Șeful USR, conferință de presă după bătaia luată de Drulă în alegeri. Ce întâmplă cu partidul lui Dominic Fritz (VIDEO)
Săptămâna parlamentară începe cu moțiune de cenzură. Grindeanu, despre influența alegerilor asupra viitorului coaliției
Politică
Săptămâna parlamentară începe cu moțiune de cenzură. Grindeanu, despre influența alegerilor asupra viitorului coaliției
CTP, despre rezultatul alegerilor din Capitală: „Bucureștiul încă nu merită să se numească Tâmpitopole”. Ce a spus despre Ciucu și Drulă (VIDEO)
Politică
CTP, despre rezultatul alegerilor din Capitală: „Bucureștiul încă nu merită să se numească Tâmpitopole”. Ce a spus despre Ciucu și Drulă (VIDEO)
Cum vede Ludovic Orban alegerea lui Ciucu la Primăria Generală. Cum se schimbă relațiile în Coaliție (VIDEO)
Politică
Cum vede Ludovic Orban alegerea lui Ciucu la Primăria Generală. Cum se schimbă relațiile în Coaliție (VIDEO)
Ultima oră
14:44 - PSD, deranjat de victoria lui Ciprian Ciucu. „De fapt, PSD a câștigat”. Ce spune un important lider despre continuarea Coaliției
14:35 - Anunț îngrijorător despre Dan Petrescu! A slăbit 30 de kg din cauza bolii. Ce decizie a luat familia antrenorului
14:30 - Armata germană își completează stocurile de muniții pentru tancuri. Comandă de milioane de euro de la Rheinmetall
14:07 - Acces restricționat la Aeroportul Henri Coandă din Otopeni. Cum afectează lucrările la metrou accesul spre terminalul Plecări (FOTO)
13:58 - CFR Călători anunță schimbări: rute directe noi și garnituri modernizate
13:55 - Tragedie românească în Tenerife. Un val ucigaș a făcut trei victime
13:22 - Lucrările la rețeaua de termoficare lasă bucureștenii în frig. 1.200 de blocuri rămân fără agent termic
13:17 - Topul țărilor europene cu cele mai scumpe băuturi alcoolice. Pe ce loc se află România și ce determină diferența de preț
13:16 - Violențe la Atena, în timpul marșului de comemorare a lui Alexandros Grigoropoulos. Despre ce este vorba
12:53 - Ciprian Ciucu se pregătește să plece la Primăria Capitalei. Pe mâna cui lasă Sectorul 6 (VIDEO)