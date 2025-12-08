Ce se întâmplă cu pisica Jessy? Ce spune Ciprian Ciucu despre pisica Primăriei Sectorului 6? (VIDEO)

O întrebare pentru Ciprian Ciucu, odată cu plecarea la Primăria Capitalei, este ce se va întâmpla cu pisica Jessy, adoptată de edil și care a devenit mascota Primăriei Sectorului 6.

Ce spune Ciprian Ciucu despre pisica Jessy

Întrebat ce se întâmplă cu pisica care a devenit un personaj celebru în Primăria Sectorului 6, și nu numai, Ciprian Ciucu spune că nu îi va schimba casa. Dar promite că va găsi o pisică și pentru Primăria Generală.

„Nu e bine ca pisicile să își schimbe locul, să își schimbe casa. Și pentru ea, care are acces la curtea primăriei, cred că nu ar fi foarte bine dacă și-ar muta casa. Cel mai probabil mai sunt multe pisici micuțe și fără părinți, abandonate și o să găsim una și pentru Primăria Capitalei.”, a declarat Ciprian Ciucu.

Pisica Jessy a fost chiar și un fel de mascotă a campaniei lui . Întrebat în momentul în care a apărut în fotografii cu pisica în brațe, edilul a povestit cum a ajuns Jessy la Primăria Sectorului 6 și apoi, vedetă în campania electorală.

„Cred că este cunoscută în toată țara. Jessy e o mâță pe care am găsit-o pe scara blocului, soția a găsit-o, când mieuna și era într-o stare foarte foarte proastă și am luat-o, am dus-o la Primărie, la veterinar și dintr-o pisică pricăjită a ajuns o vedetă a internetului, astăzi.

Nu mi-am propus ca Jessy să fie mascota lui de campanie, dar mă bucur și eu de popularitatea ei.”, a declarat Ciprian Ciucu la începutul campaniei pentru Primăria Generală.