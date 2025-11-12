B1 Inregistrari!
Cătălin Drulă: „Cred în parteneriatul cu președintele pentru că Bucureștiul are nevoie de un aliat la nivel central. Pe tema asta cu bugetul și cu urbanismul va fi acolo pentru bucureșteni” (VIDEO)

Ana Maria
12 nov. 2025, 20:11
Sursa foto: Cătălin Drulă / Facebook
Cuprins
  1. De ce să-l voteze bucureștenii pe Cătălin Drulă, pe 7 decembrie
  2. De ce spune Drulă că Bucureștiul are nevoie de un parteneriat puternic cu președintele

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Generală a Capitalei, a vorbit în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV, despre importanța unui parteneriat puternic cu președintele României. Potrivit acestuia, Bucureștiul nu poate progresa fără un sprijin real la nivel central.

Drulă consideră că o reformă reală într-un oraș atât de complex precum Bucureștiul nu poate fi dusă la bun sfârșit într-un singur mandat. Este nevoie de cel puțin două mandate pentru a pune în ordine echipe, a începe proiecte și a construi pe ele.

“Nu e un mandat plin, e un mandat parțial, adică cât a rămas din ceea ce fusese mandatul inițial al lui Nicușor. Și dacă ar fi patru ani, nu poți să faci o reformă reală într-un oraș ca Bucureștiul, într-un singur mandat. Aici sunt perfect de acord că îți trebuie măcar două mandate ca să se vadă ceva. Sunt niște echipe pe care le pui în ordine, sunt niște proiecte pe care le începi în primul mandat și construiești pe ele în al doilea mandat. Eu așa văd lucrurile”, a spus Cătălin Drulă.

De ce să-l voteze bucureștenii pe Cătălin Drulă, pe 7 decembrie

Întrebat de ce bucureștenii ar trebui să-l aleagă la scrutinul din 7 decembrie, Drulă a subliniat diferențele dintre el și contracandidații săi.

“Păi, uite, eu n-am candidat niciodată de la PSD, în timp ce contracandidații mei principali au candidat anul trecut sub sigla PSD. Eu am susținut un program pentru București al lui Nicușor Dan și în 2020, și în 2024 și în 2025.

Contracandidații mei, unii s-au opus tot timpul, alții l-au susținut la un moment dat în 2020, după care, în 2024, au zis nu mai e bun. Ba chiar și la referendum au zis că nu-s de acord cu referendumul. Acum, că sunt alegeri, o dau din colț în colț și când declară că-s de acord cu referendumurile, când nu.”, a mai precizat candidatul USR la Primăria Capitalei.

De ce spune Drulă că Bucureștiul are nevoie de un parteneriat puternic cu președintele

Drulă crede într-un parteneriat puternic cu președintele, argumentând că Bucureștiul are nevoie de un aliat la nivel central pentru a rezolva probleme esențiale legate de buget și urbanism, exemplificând dificultățile întâmpinate de Nicușor Dan.

“Cred în parteneriatul ăsta cu președintele pentru că Bucureștiul are nevoie de un aliat la nivel central acolo. Și îl știu pe Nicușor Dan, că e încăpățânat, și pe tema asta cu bugetul și cu urbanismul va fi acolo pentru bucureșteni.

Eu sunt născut și crescut în București. Din 1981 sunt aici. Am făcut școala Ion Heliade Radulescu, Liceul Tudor Vianu. Aici sunt copiii mei, am doi copii. Îi iau cu autobuzul, câteodată, câteodată mergem pe jos, trăim în orașul ăsta. E orașul meu. Nu nu am venit aici din altă parte sau îl văd așa ca pe un proiect politic. E, de fapt, locul unde trăiesc și vreau să-l fac mai bun pentru noi, pentru toți.”.

