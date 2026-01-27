Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, într-un interviu pentru RFI, că ar vota „DA” la un eventual referendum privind unirea României cu Republica Moldova. Întrebat cum s-ar poziționa în cazul unui astfel de vot, acesta a răspuns afirmativ, confirmând astfel o poziție favorabilă.

Ce a spus Bolojan despre unirea cu Moldova

Referindu-se la declarația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, Bolojan a spus:

„Afirmația doamnei președinte Maia Sandu nu face decât să confirme atitudinea pe care a avut-o în toți acești ani.”, a declarat premierul României, potrivit .

El a subliniat totodată că România sprijină Republica Moldova pe drumul său european.

Ce a spus Maia Sandu despre unirea cu România

Președinta Republicii Moldova a abordat, recent, subiectul într-un interviu amplu cu jurnaliști britanici, Rory Stewart și Alastair Campbell, gazdele unui podcast de renume din Marea Britanie. Discuția s-a axat pe provocările geopolitice, influențele rusești și parcursul european al Chișinăului.

Maia Sandu a afirmat clar, pentru prima dată în mod public, la un referendum privind unirea cu România: „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România.”

Ce obstacole politice și geopolitice menționează Maia Sandu

Președinta Moldovei a explicat că actualele realități geopolitice fac supraviețuirea unui stat mic foarte dificilă, mai ales într-un mediu internațional instabil.

„Priviți la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviți la ce se întâmplă în lume”, a spus Sandu, vorbind despre fragilitatea democrațiilor din regiune.

Totodată, ea a subliniat că, deși personal susține unirea, în rolul său de președinte trebuie să țină cont de realitățile politice interne.

„Dar ca președinte al Republicii Moldova, înțeleg că nu există o majoritate care să sprijine unirea cu România”, a precizat Maia Sandu, argumentând că integrarea europeană este o cale mai realistă în prezent.

În același interviu, lidera de la Chișinău a avertizat asupra intențiilor lui Vladimir Putin de a controla Europa, inclusiv prin influențarea politicilor Uniunii Europene.