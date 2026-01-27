B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Cum ar vota Ilie Bolojan la un referendum de unire cu Republica Moldova. Răspunsul clar dat de premierul României

Cum ar vota Ilie Bolojan la un referendum de unire cu Republica Moldova. Răspunsul clar dat de premierul României

Ana Maria
27 ian. 2026, 11:11
Cum ar vota Ilie Bolojan la un referendum de unire cu Republica Moldova. Răspunsul clar dat de premierul României
Ilie Bolojan si Maia Sandu / Sursa foto: Presidency.ro
Cuprins
  1. Ce a spus Bolojan despre unirea cu Moldova
  2. Ce a spus Maia Sandu despre unirea cu România
  3. Ce obstacole politice și geopolitice menționează Maia Sandu

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, într-un interviu pentru RFI, că ar vota „DA” la un eventual referendum privind unirea României cu Republica Moldova. Întrebat cum s-ar poziționa în cazul unui astfel de vot, acesta a răspuns afirmativ, confirmând astfel o poziție favorabilă.

Ce a spus Bolojan despre unirea cu Moldova

Referindu-se la declarația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, Bolojan a spus:

„Afirmația doamnei președinte Maia Sandu nu face decât să confirme atitudinea pe care a avut-o în toți acești ani.”, a declarat premierul României, potrivit G4Media.

El a subliniat totodată că România sprijină Republica Moldova pe drumul său european.

Ce a spus Maia Sandu despre unirea cu România

Președinta Republicii Moldova a abordat, recent, subiectul într-un interviu amplu cu jurnaliști britanici, Rory Stewart și Alastair Campbell, gazdele unui podcast de renume din Marea Britanie. Discuția s-a axat pe provocările geopolitice, influențele rusești și parcursul european al Chișinăului.

Maia Sandu a afirmat clar, pentru prima dată în mod public, cum ar vota la un referendum privind unirea cu România: „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România.”

Ce obstacole politice și geopolitice menționează Maia Sandu

Președinta Moldovei a explicat că actualele realități geopolitice fac supraviețuirea unui stat mic foarte dificilă, mai ales într-un mediu internațional instabil.

Priviți la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviți la ce se întâmplă în lume”, a spus Sandu, vorbind despre fragilitatea democrațiilor din regiune.

Totodată, ea a subliniat că, deși personal susține unirea, în rolul său de președinte trebuie să țină cont de realitățile politice interne.

Dar ca președinte al Republicii Moldova, înțeleg că nu există o majoritate care să sprijine unirea cu România”, a precizat Maia Sandu, argumentând că integrarea europeană este o cale mai realistă în prezent.

În același interviu, lidera de la Chișinău a avertizat asupra intențiilor lui Vladimir Putin de a controla Europa, inclusiv prin influențarea politicilor Uniunii Europene.

Tags:
Citește și...
Radu Marinescu, despre grupul de lucru înființat la Ministerul Justiției. Statul trebuie să aibă mai multe instrumente pentru sancționarea minorilor responsabili de infracțiuni grave (VIDEO)
Politică
Radu Marinescu, despre grupul de lucru înființat la Ministerul Justiției. Statul trebuie să aibă mai multe instrumente pentru sancționarea minorilor responsabili de infracțiuni grave (VIDEO)
Bula suveranistă s-a izbit de zidul american și s-a spart. Delegația AUR s-a întors cu coada între picioare din SUA. Nimeni nu e interesat de Călin Georgescu (VIDEO)
Politică
Bula suveranistă s-a izbit de zidul american și s-a spart. Delegația AUR s-a întors cu coada între picioare din SUA. Nimeni nu e interesat de Călin Georgescu (VIDEO)
Ce spune premierul Ilie Bolojan despre introducerea impozitării progresive. Va fi sau nu implementată în România
Politică
Ce spune premierul Ilie Bolojan despre introducerea impozitării progresive. Va fi sau nu implementată în România
Ilie Bolojan a ajuns la capătul răbdării. Dă afară PSD de la guvernare? „Au mai fost guverne minoritare” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan a ajuns la capătul răbdării. Dă afară PSD de la guvernare? „Au mai fost guverne minoritare” (VIDEO)
Surse: Dezastrul din Primăria Capitalei provoacă tensiuni mari în coaliție. Ce ar fi anunțat primarul General, Ciprian Ciucu
Politică
Surse: Dezastrul din Primăria Capitalei provoacă tensiuni mari în coaliție. Ce ar fi anunțat primarul General, Ciprian Ciucu
Surse: Ministrul Alexandru Nazare va susține la Bruxelles un deficit de 6,2% din PIB pentru 2026. Ce au mai convenit liderii coaliției
Politică
Surse: Ministrul Alexandru Nazare va susține la Bruxelles un deficit de 6,2% din PIB pentru 2026. Ce au mai convenit liderii coaliției
Condiția pusă de Grindeanu pentru adoptarea măsurilor în administrație: „Este esenţial dacă se doreşte a se continua cu PSD în interiorul acestei coaliţii”
Politică
Condiția pusă de Grindeanu pentru adoptarea măsurilor în administrație: „Este esenţial dacă se doreşte a se continua cu PSD în interiorul acestei coaliţii”
PNL ar putea rămâne fără un lider important: „Am oferte să plec la alt partid”
Politică
PNL ar putea rămâne fără un lider important: „Am oferte să plec la alt partid”
Ce spune Oana Țoiu despre acordul UE-Mercosur și care va fi impactul asupra agriculturii din România: „L-am văzut pe ministrul Agriculturii supărat” (VIDEO)
Politică
Ce spune Oana Țoiu despre acordul UE-Mercosur și care va fi impactul asupra agriculturii din România: „L-am văzut pe ministrul Agriculturii supărat” (VIDEO)
Oana Țoiu, noi informații despre întâlnirea Nicușor Dan – Donald Trump. Ce spune despre tensiunile SUA – UE (VIDEO)
Politică
Oana Țoiu, noi informații despre întâlnirea Nicușor Dan – Donald Trump. Ce spune despre tensiunile SUA – UE (VIDEO)
Ultima oră
12:10 - Radu Marinescu, despre grupul de lucru înființat la Ministerul Justiției. Statul trebuie să aibă mai multe instrumente pentru sancționarea minorilor responsabili de infracțiuni grave (VIDEO)
12:04 - Momente delicioase: idei care fac orice masă memorabilă
11:51 - Mașini Volvo secondhand verificate atent, disponibile prin AutoDelRulate din Suceava
11:42 - „O palmă pentru toți cei cu adevărat nevoiași”. Val de reacții în Germania după ce un cerșetor cu haine de marcă a fost surprins în public
11:37 - Detaliul care a ieșit la iveală din trecutul turcului evadat. Cum a ajuns să se pozeze cu PF Daniel și ce s-a întâmplat după vizita la Patriarhie
11:18 - Criminali la vârsta copilăriei. Atrocități comise cu sânge rece de minori (FOTO)
11:18 - Bula suveranistă s-a izbit de zidul american și s-a spart. Delegația AUR s-a întors cu coada între picioare din SUA. Nimeni nu e interesat de Călin Georgescu (VIDEO)
10:44 - Ce spune premierul Ilie Bolojan despre introducerea impozitării progresive. Va fi sau nu implementată în România
10:33 - Controverse în Italia! Patroana unui restaurant vegan a refuzat să încălzească mâncarea pentru un bebeluș
10:14 - Ilie Bolojan a ajuns la capătul răbdării. Dă afară PSD de la guvernare? „Au mai fost guverne minoritare” (VIDEO)