Ce spune Nicușor Dan despre lupta anticorupție și cum răspunde acuzațiilor potrivit cărora ar ține partea magistraților: „Asta a fost discuția” (VIDEO)

Președintele a discutat în cadrul unui interviu exclusiv pentru B1 TV, realizat de Ioana Constantin, realizatoarea emisiunii "Politica zilei"

Nicușor Dan neagă acuzația că ar fi abandonat lupta anticorupție. Președintele a subliniat faptul că o schimbare profundă necesită timp și masă critică, implicând oameni, instituții și acte normative.

De asemenea, a respins acuzația că ar ține partea magistraților.

Ce a spus Nicușor Dan despre lupta anticorupție

Întrebat dacă a abandonat lupta anticorupție, președintele României a răspuns: “Deloc, dar nu știu dacă am spus sau nu am spus în campanie, sunt oameni, instituții, relații între ele, acte normative care s-au făcut de-a lungul timpului. O schimbare necesită timp și masă critică”.

Cum răspunde șeful statului acuzațiile potrivit cărora ar ține partea magistraților

Președintele a răspuns și acuzațiilor potrivit cărora ar ține partea magistraților.

“Nu, haideți să nu ne uităm la asta ca la un meci. Am spus că pensiile magistraților trebuie să scadă, am fost absolut de acord ca ele să scadă. Am spus că vârsta de pensionare trebuie să crească. Am avut un punct de vedere pe care îl consider, în continuare, justificat, că perioada de tranziție trebuie să fie mai mare. Asta a fost discuția”.

Cât despre șefii parchetelor, mandatele acestora expiră în primăvara anului viitor, a menționat președintele.

Ce are de gând să facă Nicușor Dan pentru a selecta viitorii șefi ai parchetelor

Nicușor Dan intenționează să realizeze o evaluare temeinică pentru a selecta viitorii șefi, având ca scop dinamizarea luptei anticorupție și eficientizarea activității curente a parchetelor.

“Mandatul lor expiră în primăvara anului viitor și până atunci o să am o evoluare foarte temenică despre cine să fie, astfel încât, pe de o parte, să dinamizăm lupta anticorupție, pe de altă parte, pe chestiuni care nu țin de corupție, dar țin de activitatea curentă a parchetelor, să eficientizăm”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a fost întrebat și despre acele legi ale siguranței naționale, care au fost “uitate în sertare”, în Parlament, și despre care, poate, ar fi bine să începem să le rediscutăm.

“Este necesar. Nu este urgența urgențelor. Însă, este necesar să ne uităm la ele, mai ales că amenințările nu mai sunt alea de acum 35 de ani. De exemplu, în momentul ăla nu vorbea nimeni de siguranță cibernetică, de război hibrid și trebuie să prevedem acolo niște lucruri.”

Ce a declarat Nicușor Dan, chiar înainte de alegerile prezidențiale, despre lupta împotriva corupției

Amintim că, în luna mai, în dezbaterea electorală organizată de Antena 3, a fost întrebat cum vede lupta împotriva corupției și dacă ar susține schimbarea procurorilor-șefi de la Parchetul General, DIICOT și DNA.

Întrebarea adresată atunci a vizat modul în care acesta ar evalua activitatea conducerilor din marile parchete și ce nemulțumiri are în legătură cu sistemul judiciar.

Nicușor Dan a subliniat înainte de alegerile prezidențiale că percepe existența unor „zone întregi de corupție”, care nu sunt vizate suficient de procurori, în special de DNA. Printre domeniile menționate s-au numărat marea evaziune fiscală, corupția din imobiliare, traficul de droguri și tăierile ilegale de păduri.

„Am spus public de mai multe ori: sunt zone întregi de corupție care nu sunt văzute de către Parchet și în special de către DNA. O zonă este marea evaziune fiscală, o altă zonă este cea imobiliară, o zonă este cea forestieră, o zonă este cea a traficului de droguri”, a afirmat acesta, în luna mai.

Candidatul independent a criticat și lipsa unui management coerent la nivelul parchetelor, subliniind faptul că, în cazuri similare, procurorii dau rezoluții complet diferite, ceea ce creează confuzie și ineficiență.

„Nu există o coordonare. Pe chestiuni similare, între sectoare, rezoluțiile procurorilor sunt diferite. Ar trebui să existe soluții repetitive pentru probleme repetitive. Marea problemă este că zonele de corupție nu sunt acoperite”, a explicat în urmă cu 4 luni Nicușor Dan.

Ce comparație a făcut cu George Simion

În același context, acesta a făcut trimitere la declarațiile liderului AUR, George Simion, care ar fi promis amnistie șefilor marilor clanuri interlope. Nicușor Dan a spus în mai că o astfel de abordare ar transmite un semnal extrem de periculos pentru justiția din România.

„Un președinte care, într-un dialog cu infractori din pușcării, vine și promite amnistia, cred că acesta este un semnal foarte prost despre cum ar arăta justiția cu un președinte George Simion”, a punctat Nicușor Dan.