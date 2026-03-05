Președintele Nicușor Dan a comentat scumpirea carburanților în România, apărută la scurt timp după războiul din Orientul Mijlociu. Declarațiile au fost făcute în timpul unei conferințe de presă susținute în Polonia, unde șeful statului a fost întrebat dacă situația ar putea ajunge pe agenda Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Creșterea prețurilor la și motorină a atras atenția publicului, mai ales că majorările au apărut rapid, în condițiile în care stocurile existente nu ar fi avut timp să fie influențate direct de evoluțiile din regiune.

De ce au crescut prețurile la carburanți în România

Președintele a explicat că prețul plătit de șoferi la pompă este format din două componente principale: costul petrolului rafinat și taxele percepute de stat.

“Deocamdată suntem la o săptămână de când a început această situație nouă. Pot să spun cu titlul general, așa, grosier, din prețul benzinei pe care un om îl plătește la pompă, jumătate este prețul brut al petrolului rafinat și jumătate sunt taxele și accizele statului.

Ce pot să spun cu certitudine este că nu se pune problema ca pe această componentă de taxe și accize ale statului să se intervină în plus. Din păcate, nici în minus nu avem posibilitatea să o facem. Iar pe partea cealaltă, Consiliul Concurenței s-a întâmplat în istoria lui să sancționeze și foarte sever practici anticoncurențiale. Numai că lucrul ăsta nu s-a întâmplat niciodată și nici nu e fizic posibil să se întâmple în secunda în care evenimentul se întâmplă. Se sancționează peste o lună, se sancționează peste două, dar e foarte bine că președintele Consiliului Concurenței a ieșit și a avertizat că se uită exact la acest fenomen, pentru că, bineînțeles că el are efect în lanț pe toată economia și pe nivelul de trai al oamenilor”, a explicat președintele.

Scumpirea carburanților, în România: Ar putea interveni statul, dacă prețurile continuă să crească?

Întrebat dacă ar putea solicita o schemă temporară de sprijin pentru populație în cazul în care scumpirea carburanților în România se accentuează, Nicușor Dan a spus că o astfel de discuție ar putea avea loc dacă situația se agravează.

“Când vom fi acolo, desigur, putem să avem tipul acesta de discuții, cum s-a mai întâmplat.”, a răspuns președintele.