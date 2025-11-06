Charlie Ottley, cunoscutul jurnalist britanic, realizatorul mai multor documentare de promovare a țării noastre a devenit cetățean român. Britanicul a depus jurământul în cadrul unei ceremonii la care a fost prezent și ministrul Justiției, Radu Marinescu.

Oficial. Charlie Ottley este cetățean român

Jurnalistul britanic a depus și a devenit, oficial, cetățean român. La ceremonie unde a participat Charlie Ottley a asistat și ministrul Justiţiei, Radu Marinescu. Proaspătul cetățean român este autorul mai multor a țării noatre. El s-a stabilit de mai mulți ani în România, unde s-a și căsătorit.

„Cu acest prilej, Ministrul Justiţiei le-a transmis un mesaj de apreciere şi felicitări celor care astăzi au ales să îmbrăţişeze tradiţiile, valorile şi principiile care definesc statul român, subliniind faptul că întreg cadrul instituţional este implicat în asigurarea protejării drepturilor cetăţeneşti, într-un climat bazat pe echitate şi respect reciproc”, a transmis ministerul Justiției, într-un comunicat.

Ceremonia solemnă a fost organizată de . Mai multe persoane care au obținut cetățenia română au depus jurământul de credinţă faţă de România. Ministrul Justiției i-a îndemnat pe noii cetățeni să se implice în viața comunității. El le-a cerut să contribuie la consolidarea societății românești.

„Totodată, i-a încurajat pe noii cetăţeni ai României să participe activ la viaţa comunităţii şi să contribuie la consolidarea unei societăţi moderne, puternice şi unite”, se mai arată în comunicat.

Peripețiile lui Charlie Ottley prin hățișurile birocrației

este cunoscut pentru documentarele sale despre România, precum „Wild Carpathia” şi „Flavours of Romania”. El a creat mai multe videoclipuri care să prezinte frumuseţea şi diversitatea ţării noastre.

De asemenea, Netlix difuzează mai multe episoade din documentarul „Flavours of Romania and The Republic of Moldova”, regizat de Charlie Ottley. În cadrul acestora este prezentat patrimoniul cultural şi potenţialul turistic al Republicii Moldova.

De curând, Radu Miruţă, ministrul Economiei, scria pe Facebook că a primit vizita jurnalistului britanic, la minister. Cu acest prilej a aflat că Ottley, devenit cetăţean de onoare al Braşovului acum cinci ani, a depus cere pentru cetăţenia română. Dosarul său nu era încă soluționat. Postarea ministrului pare că a grăbit lucrurile, iar Charlie Ottley a primit cetățenia.