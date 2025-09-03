B1 Inregistrari!
China mulțumește foștilor premieri Năstase și Dăncilă pentru participarea la evenimentele de la Beijing. Mesajul ambasadei de la București

China mulțumește foștilor premieri Năstase și Dăncilă pentru participarea la evenimentele de la Beijing. Mesajul ambasadei de la București

Adrian Teampău
03 sept. 2025, 15:11
China mulțumește foștilor premieri Năstase și Dăncilă pentru participarea la evenimentele de la Beijing. Mesajul ambasadei de la București

Ambasada Chinei la Bucureşti a transmis un mesaj de mulțumire foştilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă pentru participarea la ceremoniile organizate la Beijing cu ocazia marcării a 80 de ani de la încheierea celui de al doilea Război Mondial.

Cuprins:

  • Mesaj de mulțumire din partea Ambasadei Chinei
  • Reacția Oanei Țoiu și replica lui Adrian Năstase
  • Cum a reacționat Nicușor Dan

Mesaj de mulțumire din partea Ambasadei Chinei

Prezența foștilor premieri în capitala Chinei comuniste, unde au apărut în fotografia de grup alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un, a stârnit numeroase controverse în România. Mai mulți politicieni, în frunte cu ministrul de Externe, Oana Țoiu, au condamnat prezența lor la Beijing, precizând că nu reprezintă statul român. Președintele Nicușor Dan a avut o atitudine mai rezervată precizând că a fost o vizită privată.

În contextul vizitei de la Beijing, Ambasada Chinei a transmis un mesaj de mulțumire celor doi foști premieri. Mesajul a fost postat pe pagina de Facebook a Ambasadei. Pe lângă mesaj, pe pagina de Facebook a reprezentanţei diplomatice este prezentată şi o imagine cu cei doi foşti premieri.

„Mulţumiri foştilor premieri ai României, domnul Adrian Năstase şi doamna Viorica Dăncilă, pentru participarea la acest eveniment de înaltă semnificaţie, şi anume comemorarea a 80 de ani de la victoria poporului chinez în Războiul de Rezistenţă împotriva Agresiunii Japoneze şi a victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial Antifascist”, se arată în mesajul postat pe pagina de Facebook.

Viorica Dăncilă şi Adrian Năstase, însoțit de soţia sa, au apărut într-o fotografie oficială, la Beijing, unde miercuri a avut loc o paradă militară pentru a marca sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial. La eveniment au participat Vladimir Putin și dictatorul nord-coreean, Kim Jong Un.

Reacția Oanei Țoiu și replica lui Adrian Năstase

Prezenţa Vioricăi Dăncilă şi a lui Adrian Năstase la ceremoniile de la Beijing a fost criticată de ministrul de Externe Oana Ţoiu. Aceasta a spus că România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi în poză lângă Putin.

„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de graniţa noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunităţi în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, a transmis Oana Țoiu.

Fostul premier Adrian Năstae a reacţionat pe blogul său, precizând că a participat în calitate de fost demnitar şi „deci de persoană particulară”.

„În nici un caz nu am dorit să reprezint conducerea politică actuală. Cred că MAE nu a înţeles, evenimentul a avut loc la Beijing, şi nu la Moscova. Oricât de mare ar fi influența mea în China, nu cred că pot decide pe cine să invite președintele Xi în țara sa. Cum nu pot să decid pe cine să invite președintele Trump în Alaska. Cândva, va trebui să explic, mai pe larg, despre importanța memoriei în politica externă”, a subliniat Adrian Năstase.

Cum a reacționat Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, despre prezenţa foştilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la parada din China, că sunt două persoane fizice care nu au acţionat în numele statului român.

„Sunt două persoane fizice, în libertate, care nu au acţionat în numele statului român”, a spus Nicuşor Dan, la Cernavodă, întrebat despre prezenţa celor doi la evenimentul din China.

Întrebat dacă afectează totuşi imaginea României prezenţa celor doi la acel eveniment, Nicuşor Dan a răspuns: „Nu, sunt persoane fizice”.

