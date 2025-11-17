„I-am spus că nu vin!”. Anca Alexandrescu, candidată la Primăria Capitalei susținută de AUR, a apărut duminică seară în emisiunea pe care o modera până recent, de această dată, în calitate de invitat în plină precampanie electorală. Discuția a vizat principalele teme ale campaniei sale, problemele cu care se confruntă Bucureștiul și criticile la adresa administrațiilor anterioare.

„I-am spus că nu vin!”. Unde spune Anca Alexandrescu că ar fi fost invitată

În timpul emisiunii, a dezvăluit că joi a primit o invitație din partea unui „specialist politic” al Ambasadei SUA pentru o discuție cu cei patru candidați la Primăria Capitalei. Aceasta spune că a ales să nu participe. Potrivit ei, invitația confirmă, în viziunea sa, că doar patru candidați sunt considerați relevanți în cursa electorală.

„Am primit joi o invitație, la ora 12, de la o doamnă, specialist politic la ambasada SUA, care mi-a spus că vrea să mă sune. M-a sunat și mi-a spus: «Știți, noi invităm candidații al discuții, și am decis sa i invitam pe toți cei 4». Eu am spus că pentru mine sunt cetățenii pe primul plan. Nu vreau să o luați ca pe un refuz, dar şi când lucram la Guvern aveam tot aceeași opinii: ambasadele să nu deschidă ușa cu piciorul. I-am spus că nu vin, pentru că pentru mine pe primul plan sunt cetățenii, așa că ne vom vedea în biroul primarului general după ce voi câștiga alegerile. Probabil că ceilalți candidați se vor duce. Eu nu! Nu cred că are treabă Ambasada SUA cu ce vrea primarul să facă la București. Mi-a spus că ei sunt echilibrați, dar le-a spus că nu prea au fost, decât acum, de când a venit Trump. Americanii sunt conectați la alegerile din București, deci ei confirmă că suntem 4 pentru alegeri”, a spus candidata, potrivit .

Pe cine a criticat Anca Alexandrescu, candidată la Primăria Capitalei

Anca Alexandrescu a atacat dur modul în care au gestionat Bucureștiul administrațiile trecute și actuale. Ea susține că bugetul local este consumat excesiv pe subvenții, în timp ce persoanele vulnerabile sunt neglijate.

„80% din sume se duc pe subvenții, iar oamenii cu venituri mici sunt lăsați în urmă. Trebuie rezolvată problema de fond. (…) Voi avea numai profesioniști în echipa mea și ne vom concentra pe aducerea de bani la buget și pe proiecte reale pentru bucureșteni”, a afirmat aceasta.

Candidata promite un „program de eradicare a sărăciei” care ar include:

sprijin pentru persoanele cu dizabilități;

ajutor pentru familiile cu venituri mici;

vouchere pentru utilități;

magazine cu prețuri accesibile;

finalizarea Planului Urbanistic General.

Alexandrescu a prezentat și câteva situații pe care le consideră simbolice pentru problemele Capitalei:

„În cartierul Chitila Triaj oamenii nu au apă și gaze, se încălzesc cu sobe. Sunt 100 de familii izolate de patru linii CFR. În Sectorul 4, parcurile sunt închise de doi ani. Toate aceste situații trebuie remediate”, a spus ea.