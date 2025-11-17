B1 Inregistrari!
Lovitură pentru Anca Alexandrescu. Candidatura sa a fost contestată la Tribunalul București: „S-a încălcat legea!”

Ana Maria
17 nov. 2025
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Candidatura Ancăi Alexandrescu, contestată. Ce motive a invocat Aurelian Stoichița
  2. Candidatura Ancăi Alexandrescu, contestată. Poate influența acest lucru șansele ei la Primăria Capitalei?
  3. În ce condiții și-a depus Anca Alexandrescu candidatura
  4. Ce urmează să decidă Tribunalul București
  5. Cum a ajuns Anca Alexandrescu să fie susținută de AUR

Cursa pentru Primăria Capitalei se complică tot mai mult. Candidatura Ancăi Alexandrescu a fost oficial contestată la Tribunalul București. În documentul depus de Aurelian Stoichița, fost membru PSD, se pune sub semnul întrebării legalitatea înscrierii acesteia în competiția electorală. Acesta a invocat depășirea termenului-limită și candidatura ca independentă, deși beneficiază de sprijinul AUR.

Candidatura Ancăi Alexandrescu, contestată. Ce motive a invocat Aurelian Stoichița

Potrivit informațiilor difuzate de România TV, contestația a fost deja înregistrată, iar magistrații urmează să analizeze dacă motivele invocate pot sau nu influența validarea candidaturii. Stoichița susține că procedurile ar fi fost încălcate în mod evident.

„Practic, s-a încălcat legea. Mai întâi protocolul, apoi candidatura. Pe de altă parte, ar trebui să fie membru al unuia dintre cele două partide din alianță”, a explicat Aurelian Stoichița la postul tv citat, potrivit Știripesurse.

Candidatura Ancăi Alexandrescu, contestată. Poate influența acest lucru șansele ei la Primăria Capitalei?

Candidatura contestată survine într-un moment în care Anca Alexandrescu se află pe locul patru în cele mai recente sondaje electorale, inclusiv în cercetarea CURS desfășurată între 3 și 14 noiembrie 2025. Sondajul o creditează cu 15% din intenția de vot, o poziție care o menține în centrul atenției publice.

În ce condiții și-a depus Anca Alexandrescu candidatura

Pe 14 noiembrie, Anca Alexandrescu și-a depus dosarul la Biroul Electoral Municipal, într-o apariție publică alături de George Simion, liderul AUR. Pe lângă sprijinul AUR, aceasta beneficiază oficial și de susținerea PNȚCD, fapt care a alimentat și mai mult dezbaterea publică pe tema statutului său de „independent”.

Ce urmează să decidă Tribunalul București

Judecătorii urmează să analizeze în orele următoare dacă detaliile semnalate de Aurelian Stoichița sunt de natură să afecteze validarea candidaturii. Până la pronunțarea instanței, situația rămâne deschisă, iar cursa pentru Primăria Capitalei poate lua o nouă turnură.

Cum a ajuns Anca Alexandrescu să fie susținută de AUR

Conducerea AUR a votat să o susțină pe Anca Alexandrescu pentru funcția de primar general al Capitalei, însă potrivit unor surse din interiorul ședinței, decizia a fost luată după o dezbatere tensionată.

Politicienii AUR au analizat mai multe opțiuni, între care și susținerea unui candidat propriu. În cele din urmă, s-a optat pentru varianta Alexandrescu. De altfel, era de așteptat ca partidul să se încoloneze în spatele lui George Simion care a participat la evenimentul de lansare a acesteia.

Ședința Consiliului Național de Coordonare nu a fost lipsită de incidente. Înainte de validarea sprijinului pentru Anca Alexandrescu au existat mai multe dispute între participanți. Printre cei care au contestat-o s-a aflat afaceristul Mohammad Murad, deputat AUR.

Acesta ar fi dorit ca partidul să-și asume un candidat propriu, mai ales că este cel mai important partid de opoziție. Murad a calificat sprijinul pentru un independent drept „o dovadă de slăbiciune” și de „resursă umană deficitară”.

