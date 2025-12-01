Incidentul petrecut de Ziua Națională, la mitingul lui Călin Georgescu de la Alba Iulia, a stârnit numeroase reacții în spațiul public și a readus în discuție o întrebare esențială: Cine sunt Lupii Tricolori și ce rol joacă acest grup civic în dezbaterile legate de identitatea națională?

Totul a început atunci când un bărbat s-a apropiat de mulțime și i-a strigat lui Georgescu: „ !”. Atmosfera s-a încins rapid, iar protestatarul l-a acuzat pe acesta că este un „trădător de țară” și că „manipulează oamenii”, în timp ce susținătorii lui Georgescu i-au cerut să plece: „Dacă nu e întâlnirea ta, pleacă de aici”.

Bărbatul, identificat drept Adrian B., din București, cunoscut în presă ca economist și voce publică a grupului civic „Lupii Tricolori”, și-a explicat poziția: „Am venit să îmi exprim mesajul față de președintele ales: nu e ales de nimeni. Manipulează oamenii. A stat în Austria, poate are venit la plic de la securiștii lui, români, ruși, ci ne l-a plătit. Spune numai minciuni”, a declarat acesta pentru .

Ce reprezintă grupul „Lupii Tricolori”

Pentru a înțelege de ce tocmai acest grup l-a confruntat pe Georgescu, trebuie clarificat cine sunt Lupii Tricolori și ce fel de identitate publică își asumă. Grupul este relativ nou, dar foarte prezent în mediul online și în spațiul public, unde promovează o imagine puternic ancorată în simboluri naționale: tricolorul, armata, disciplina și un patriotism activ.

Brandingul lor se bazează pe ideea de haită, solidaritate și frăție românească, completate de o poziționare fermă anti-rusă. Activitatea lor variază de la apariții la evenimente naționale, la acțiuni în poligon sau evenimente tematice cu specific românesc, până la intervenții în situații tensionate precum cea de la Alba Iulia.

Ce mesaje promovează acest grup

În interviuri și postări publice, Adrian B. și membrii grupului insistă pe teme precum naționalismul civic, apărarea intereselor României și respingerea oricărei influențe externe ostile. Grupul s-a remarcat și prin acțiuni civice cu încărcătură politică, cum este solicitarea trimisă Procurorului General pentru urmărirea penală a senatoarei Diana Șoșoacă, pe care o consideră un actor ce „lucrează împotriva intereselor României”.

Tonul lor este ferm, uneori militant: „prietenii Rusiei sunt dușmanii României”, scriu ei în mediul online, avertizând că vizita senatoarei la Moscova ar reprezenta un pericol la adresa securității naționale.

Sunt „Lupii Tricolori” o organizație politică?

Deși grupul se prezintă drept o comunitate civică, în registrele Ministerului Justiției există o rezervare oficială pentru numele „Asociația Lupii Tricolori”, valabilă până în 2026, un detaliu ce indică intenția de a formaliza structura.

Discursul lor amintește, pe alocuri, de cel al formațiunilor naționaliste, însă, se diferențiază printr-o orientare clară anti-Kremlin și printr-o susținere deschisă pentru apărarea Ucrainei.

„Știm că Ucraina trebuie ajutată nu din generozitate, ci pentru că interesul național al României este să nu permitem, sub nicio formă, apropierea Rusiei de noi”, explică grupul pe pagina oficială de Facebook.