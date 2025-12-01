B1 Inregistrari!
Scandal la sosirea lui Călin Georgescu la Alba Iulia: Marș la Moscova! (VIDEO)

Adrian A
01 dec. 2025, 11:03
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Călin Georgescu a fost așteptat de suveraniști la Alba Iulia, însă a avut parte și de o surpriză neplăcută. Un bărbat i-a strigat: Marș la Moscova!

Mesaj pentru Georgescu: Marș la Moscova!

Un scandal a izbucnit la Monumentul Unirii din Alba Iulia, unde Călin Georgescu  s-a întâlnit cu sute de suveraniști aduși să îl aplaude. Un bărbat i-a strigat „Marş la Moscova! Vă păcăleşte şi vă manipulează.”

Bărbatul a fost asaltat de susținătorii lui Georgescu, care l-au împins i-au cerut să plece. Tensiunile s-au calmat după intervenția bodyguarzilor, iar Călin Georgescu și-a continuat evenimentul.

Escortat de bodyguarzi, Georgescu a înaintat cu dificultate prin mulțime până la scena amenajată la Monumentul Unirii, unde a fost întâmpinat cu pâine și sare. Apoi a urcat pe scenă pentru a se adresa mulțimii.

Ulterior, bărbatul a spus că este din București și că face parte din din formațiunea „Lupii tricolori”.

„Am venit să îmi exprim mesajul față de „președintele ales”: nu e ales de nimeni. Manipulează oamenii. A stat în Austria, poate are venit la plic de la securiștii lui, români, ruși, ci ne l-a plătit. Spune numai minciuni”, a declarat bărbatul pentru Antena 3 CNN.

Georgescu, inculpat în două dosare

Călin Georgescu este inculpat în două dosare penale, dintre care unul pentru tentativă la lovitură de stat. Potrivit anchetatorilor, acesta, alături de Horațiu Potra și zeci de mercenari, ar fi discutat un plan prin care proteste din 8 decembrie 2024 ar fi urmat să fie deturnate prin acțiuni violente, cu scopul de a schimba ordinea constituțională sau de a împiedica exercitarea puterii de stat.

