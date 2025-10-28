SRI a văzut rețelele de influență care operau pe platformele online, dar nu și mecanismul care a dus la creșterea numărului de voturi pentru Călin Georgescu.

Ce eroare a făcut SRI la alegerile prezidențiale

Nicușor Dan a făcut o serie de declarații cu privire la activitatea serviciilor speciale în perioada premergătoare alegerilor de anul trecut. Șeful statului a explicat că deși SRI a identificat rețelele de persoane care acționau împotriva ordinii constituționale, nu a reușit să detecteze mecanismul tehnic prin care a crescut sprijinul electoral pentru . Acesta a crescut de la 23% cu cât era creditat în sondaje, la 23% din voturi.

Președintele a explicat că serviciul de informații cunoștea care acționa împotriva ordinii constituționale. El a precizat că aceste structuri au informații despre asemenea grupuri deoarece intră în atribuțiile lor. SRI monitorizează , de la amenințări teroriste la tentative care pot afecta stabilitatea democratică. În viziunea șefului statului, serviciile aveau o imagine corectă asupra rețelei respective.

„Și ei (serviciile secrete – n. red.) au poza corectă, în opinia mea, a acestor reţele. Ce nu au văzut ei, nu au văzut mecanismul tehnic care a făcut ca intenţia de vot pentru Călin Georgescu să sară de la 3%, cum aşteptau ei şi cum aşteptam noi toţi, la 23%. Asta nu au văzut”, a spus șeful statului într-un interviu pentru publicația Cotidianul.

Cum vede Nicușor Dan fenomenul

Președintele a fost întrebat cine ar trebui să răspundă, din SRI, pentru această eroare instituțională. Nicușor Dan a precizat că situația este complexă. El a spus că inclusiv parteneri externi, cu care România colaborează în materie de securitate, nu au identificat fenomenul.

În primele săptămâni de mandat, a spus Nicușor Dan, a abordat subiectul cu reprezentanții unei țări aliate. Aceștia au confirmat că nici structurile lor nu au detectat mecanismul tehnologic responsabil pentru modificarea intenției de vot. Prședintele a subliniat că România face parte dintr-un sistem internațional de cooperare între servicii și nici una dintre țările aliate nu și-ar fi dorit un fenomen care să ducă la anularea alegerilor.

Dacă ar fi existat informații clare cu privire la un pericol iminent, acestea ar fi fost împărtășite în rețeaua de state partenere. SRI ar fi luat măsuri pentru a contracara acest fenomen, crede președintele.

Care este responsabilitatea SRI

a spus că va indica eventualele responsabilități ale instituțiilor interne, doar după publicarea raportului oficial privind aceste evenimente. El a spus că până când va fi încheiată această investigație, poziția sa este că SRI și SIE și-au îndeplinit atribuțiile privind monitorizarea rețelelor sociale.

Structurile de securitate au fost surprinse de apariția unui mecanism tehnologic nou. Acestea nu au știut cum să reacționeze deoarece nu se manifestase anterior, în alte contexte electorale.

„Eu am încercat, am pus întrebarea asta şi v-am dat un răspuns care, în opinia mea, este echilibrat, rezonabil. În sensul că au făcut mult din ce erau obişnuiţi să facă, să aibă o imagine reală a reţelelor, fără să aibă o imagine a acestui mecanism tehnologic care a fost absolut nou pentru toată lumea. Adică nu s-a văzut, de exemplu, la alegerile din Moldova de anul trecut”, a mai spus Nicușor Dan.