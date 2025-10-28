B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan, noi dezvăluiri despre anularea alegerilor prezidențiale. Ce eroare a făcut SRI în opinia președintelui

Nicușor Dan, noi dezvăluiri despre anularea alegerilor prezidențiale. Ce eroare a făcut SRI în opinia președintelui

Adrian Teampău
28 oct. 2025, 20:47
Nicușor Dan, noi dezvăluiri despre anularea alegerilor prezidențiale. Ce eroare a făcut SRI în opinia președintelui
Sursa foto: Captura video B1 TV
Cuprins
  1. Ce eroare a făcut SRI la alegerile prezidențiale
  2. Cum vede Nicușor Dan fenomenul
  3. Care este responsabilitatea SRI

SRI a văzut rețelele de influență care operau pe platformele online, dar nu și mecanismul care a dus la creșterea numărului de voturi pentru Călin Georgescu.

Ce eroare a făcut SRI la alegerile prezidențiale

Nicușor Dan a făcut o serie de declarații cu privire la activitatea serviciilor speciale în perioada premergătoare alegerilor de anul trecut. Șeful statului a explicat că deși SRI a identificat rețelele de persoane care acționau împotriva ordinii constituționale, nu a reușit să detecteze mecanismul tehnic prin care a crescut sprijinul electoral pentru Călin Georgescu. Acesta a crescut de la 23% cu cât era creditat în sondaje, la 23% din voturi.

Președintele a explicat că serviciul de informații cunoștea rețeaua de persoane care acționa împotriva ordinii constituționale. El a precizat că aceste structuri au informații despre asemenea grupuri deoarece intră în atribuțiile lor. SRI monitorizează posibilele riscuri, de la amenințări teroriste la tentative care pot afecta stabilitatea democratică. În viziunea șefului statului, serviciile aveau o imagine corectă asupra rețelei respective.

„Și ei (serviciile secrete – n. red.) au poza corectă, în opinia mea, a acestor reţele. Ce nu au văzut ei, nu au văzut mecanismul tehnic care a făcut ca intenţia de vot pentru Călin Georgescu să sară de la 3%, cum aşteptau ei şi cum aşteptam noi toţi, la 23%. Asta nu au văzut”, a spus șeful statului într-un interviu pentru publicația Cotidianul.

Cum vede Nicușor Dan fenomenul

Președintele a fost întrebat cine ar trebui să răspundă, din SRI, pentru această eroare instituțională. Nicușor Dan a precizat că situația este complexă. El a spus că inclusiv parteneri externi, cu care România colaborează în materie de securitate, nu au identificat fenomenul.

În primele săptămâni de mandat, a spus Nicușor Dan, a abordat subiectul cu reprezentanții unei țări aliate. Aceștia au confirmat că nici structurile lor nu au detectat mecanismul tehnologic responsabil pentru modificarea intenției de vot. Prședintele  a subliniat că România face parte dintr-un sistem internațional de cooperare între servicii și nici una dintre țările aliate nu și-ar fi dorit un fenomen care să ducă la anularea alegerilor.

Dacă ar fi existat informații clare cu privire la un pericol iminent, acestea ar fi fost împărtășite în rețeaua de state partenere. SRI ar fi luat măsuri pentru a contracara acest fenomen, crede președintele.

Care este responsabilitatea SRI

Președntele a spus că va indica eventualele responsabilități ale instituțiilor interne, doar după publicarea raportului oficial privind aceste evenimente. El a spus că până când va fi încheiată această investigație, poziția sa este că SRI și SIE și-au îndeplinit atribuțiile privind monitorizarea rețelelor sociale.

Structurile de securitate  au fost surprinse de apariția unui mecanism tehnologic nou. Acestea nu au știut cum să reacționeze deoarece nu se manifestase anterior, în alte contexte electorale.

„Eu am încercat, am pus întrebarea asta şi v-am dat un răspuns care, în opinia mea, este echilibrat, rezonabil. În sensul că au făcut mult din ce erau obişnuiţi să facă, să aibă o imagine reală a reţelelor, fără să aibă o imagine a acestui mecanism tehnologic care a fost absolut nou pentru toată lumea. Adică nu s-a văzut, de exemplu, la alegerile din Moldova de anul trecut”, a mai spus Nicușor Dan.

Tags:
Citește și...
Anca Alexandrescu și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei
Politică
Anca Alexandrescu și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei
Zilele șefilor de parchete la conducerea instituțiilor sunt limitate, . Președintele nemulțumit de activitatea DNA și a Parchetului General
Politică
Zilele șefilor de parchete la conducerea instituțiilor sunt limitate, . Președintele nemulțumit de activitatea DNA și a Parchetului General
Nicușor Dan anunță când va nominaliza șefii serviciilor secrete. Cum se poziționează față de numele vehiculate în spațiul public
Politică
Nicușor Dan anunță când va nominaliza șefii serviciilor secrete. Cum se poziționează față de numele vehiculate în spațiul public
Daniel David, noi clarificări în scandalul burselor: „Nu vom avea resurse, cel puțin anul viitor, dar am început discuțiile”
Politică
Daniel David, noi clarificări în scandalul burselor: „Nu vom avea resurse, cel puțin anul viitor, dar am început discuțiile”
Nicușor Dan, Moscova și anularea alegerilor. Cine e în spatele lui Georgescu (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, Moscova și anularea alegerilor. Cine e în spatele lui Georgescu (VIDEO)
Lia Olguța Vasilescu îl amenință pe Ilie Bolojan: Probabil vom iniția o moțiune de cenzură sau poate își dă demisia
Politică
Lia Olguța Vasilescu îl amenință pe Ilie Bolojan: Probabil vom iniția o moțiune de cenzură sau poate își dă demisia
Proiect legislativ depus la Senat. Garanția pentru mașini ar putea acoperi și defecțiunile ce afectează siguranța rutieră
Politică
Proiect legislativ depus la Senat. Garanția pentru mașini ar putea acoperi și defecțiunile ce afectează siguranța rutieră
Vlad Gheorghe a intrat în cursa pentru Capitală. Vrea să desființeze sectoarele și județul Ilfov (VIDEO)
Politică
Vlad Gheorghe a intrat în cursa pentru Capitală. Vrea să desființeze sectoarele și județul Ilfov (VIDEO)
Scandal în Parlament, la audierea șefului ANRE: „Cum numai dumneavoastră angajați toate doamnele sexy din România?” (VIDEO)
Politică
Scandal în Parlament, la audierea șefului ANRE: „Cum numai dumneavoastră angajați toate doamnele sexy din România?” (VIDEO)
Bolojan a găsit înlocuitor pentru Anastasiu. Oana Gheorghiu, noul vicepremier
Politică
Bolojan a găsit înlocuitor pentru Anastasiu. Oana Gheorghiu, noul vicepremier
Ultima oră
21:14 - Alertă de călătorie într-o țară africană. Statele Unite și-a îndemnat cetățenii să părăsească țara
21:08 - Anca Alexandrescu și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei
21:01 - Mai mulți angajați români au anunțat că nu vor își vor ridica voucherele de vacanță. Măsura care le-a determinat decizia
20:57 - Ce despăgubiri primește o femeie de la Metrorex, după ce s-a împiedicat de o plăcuţă pe peronul unei stații. Suma e uriașă
20:52 - Papa Leon al XIV-lea cere o educație digitală deschisă. Ce le reconadă școlilor catolice despre tehnodobie
20:18 - Rata de aprobare a lui Trump se prăbușește în rândul americanilor. Nemulțumirea față de politica sa, răspândită și în statele care l-au votat
20:16 - Țara unde românii pot primi un salariu anual de 30.000 de euro, în timp ce lucrează în destinații de lux
20:11 - Zilele șefilor de parchete la conducerea instituțiilor sunt limitate, . Președintele nemulțumit de activitatea DNA și a Parchetului General
19:56 - DIICOT a oprit o rețea care aducea canabis prin curierat. Ce au descoperit anchetatorii la percheziții (GALERIE FOTO)
19:40 - Netanyahu aruncă în aer pacea lui Trump. Premierul israelian a ordonat noi lovituri în Gaza