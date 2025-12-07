B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Marcel Ciolacu e noul președinte al Consiliul Județean Buzău. A câștigat alegerile cu un avans considerabil

Traian Avarvarei
07 dec. 2025, 22:35
Marcel Ciolacu, fostul președinte al PSD. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul premier PSD Marcel Ciolacu a câștigat alegerile pentru șefia Consiliului Județean (CJ) Buzău, la alegerile de duminică. Acesta a obținut considerabil mai multe voturi față de contracandidatul de pe locul 2.

Ciolacu e noul șef al Consiliului Județean Buzău

Funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău a rămas vacantă după ce Lucian Romașcanu (PSD) a fost desemnat membru al Curții de Conturi Europene din partea României.

Ciolacu preia funcția până în vara lui 2028, când vor avea loc noi alegeri locale la termen.

Rezultatele prezentate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) nu sunt după numărarea tuturor voturilor, dar acestea nu mai au cum să se schimbe de acum încolo:

