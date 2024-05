Ciolacu, întrebat dacă majorează cu 20% salariile funcționarilor din Parlament: Eu mai mult nu aventurez Guvernul şi România. Cred că am dat dovadă de bună-credinţă de când sunt premier (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a repetat, marți, că Guvernul nu-și permite în acest moment să acorde o majorare salarială mai mare de 10%. Declarația a fost făcută în contextul în care funcţionarii publici din Parlament au protestat din nou, marți, și au intrat unii în . Ei resping oferta Guvernului și cer o majorare salarială de minim 20%.

Ciolacu spune că Guvernul nu poate crește mai mult salariile

„Efortul pe care l-a putut face Guvernul ! Eu mai mult şi România, în ansamblul său. Cred că am dat dovadă de bună-credinţă de când sunt premier, dar de când PSD a intrat la guvernare”, a declarat Marcel Ciolacu.

Acesta a precizat că o majorare a salariilor acum mai mare de 10% ar aduce un dezechilibru macroeconomic.

Totodată, premierul a punctat că „România are nevoie de o reformă administrativă şi o reformă a sistemului bugetar”.

Ciolacu: PSD a mărit pensiile și salariile

El a repetat apoi că de când e PSD la guvernare s-au mărit și salariile, și pensiile: „Timp de doi ani, salariul minim s-a mărit cu 40 de lei, nu s-a mărit nicio pensie şi nu s-a indexat nicio pensie, să nu mai vorbim de nicio mărire în sistemul bugetar. De când a intrat PSD la guvernare, s-au indexat pensiile, primul lucru pe care l-am negociat a fost pachetul social, că eram în prag de criză socială. S-a venit şi cu o variantă de one off pentru a se mări pensiile mici. Am mărit la începutul anului pensiile cu 13,8% şi (salariile în) tot sistemul bugetar cu 5%”.