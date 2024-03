Ciolacu: Nu am blocat investițiile. Banii din Fondul de rezervă sunt alocați transparent și eficient. Va fi o rectificare bugetară până la finele anului / Vreau să închidem 2024 cu deficit 3% și inflație 5%

Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a dat asigurări că bugetul de stat pe 2024 va fi gata la timp. Acesta a mai susținut că-și propune ca anul viitor să-l închidă cu un deficit bugetar de 3% și o inflație de 5%.

Totodată, Ciolacu a respins acuzațiile că va crește taxele, că și prin faptul că nu a făcut obișnuita rectificare bugetară și că banii din Fondul de rezervă al Guvernului.

Ciolacu, despre bugetul de stat pe 2024

„Eu pot spune foarte clar că anul acesta România va avea conform legii buget până la sfârșitul anului. Și vom avea un deficit și vom avea un deficit gestionabil și negociat cu Uniunea Europeană. Întotdeauna pleci de la ultimul deficit cu minimul de 0,5 mai puțin. Eu îmi doresc să închidem cu de 3% (…) anul viitor”, a declarat Marcel Ciolacu, la

Acesta a mai precizat că vrea ca România să încheie anul 2024 cu de 5%.

El a detaliat apoi o parte din cheltuielile statului anul viitor: „Vom vedea exact după ce închidem toate cifrele… Îmi pare rău că este discuția despre pensiile oamenilor, mai ales că media pensiei este de 1980 de lei. Sunt foarte multe investiții care vor veni și la infrastructură de învățământ. Sunt și măririle de salarii la profesori și la burse la elevi, este și mărirea pentru masa caldă la elevi. Toate aceste lucruri, reforme sunt anumite măriri și este, după cum bine știți, noul plan cu cancerul – toate aceste programe pe care le aștept și eu și dumneavoastră. Dar trebuie să înțelegem odată că nu poți să rămâi în venituri de 27%. Se vor face eforturile și pentru anul viitor. De aceea și Comisia a venit cu eforturile fiscale. Nu poți să rămâi cu excepții, dar să vrei educație ca afară, sănătate ca afară. Nu putem guverna…”.

Liderul PSD a dat apoi din nou asigurări că la anul nu vor crește taxele, chiar dacă statul trebuie să suporte aceste cheltuieli: „Nu. Nu vă spun acest lucru. Vă spun că va trebui să hotărâm ce dorim: dorim să avem cotă unică, dar acea cotă unică să însemne cotă unică la toată lumea la fel. Avem 19% TVA – va trebui să avem 19% TVA. Și atunci România e sustenabilă. Sau vom intra la impozitarea progresivă cum este toată Europa și toată lumea. Așa este în toată lumea. Unde nu? Cu adevărat, în Rusia nu este și în Belarus și Bulgaria. Nu cred… Acestea sunt”.

Totodată, Marcel Ciolacu a insistat cu „niciun om de rând nu va fi afectat și nu a fost afectat nici de măsurile fiscale, nici de această ordonare și o prioritizare a plăților”.

Ciolacu, despre repartizarea banilor din Fondul de rezervă

Liderul PSD a respins apoi acuzațiile, , că primăriilor prin faptul că

De asemenea, a respins și acuzațiile că alocă netransparent și discreționar banii din Fondul de rezervă: „Este totul transparent. Eu nu am intervenit și nu am propus nicio cheltuială. Toate cheltuielile au fost propuse de către Ministere și fiecare ministru și-a prioritizat plățile. (…) Nu este discreționar. Este mult mai real. Rectificările ar fi fost ceva care nu ține cont de realitate. Ar fi ținut cont de execuții și de negocieri cu fiecare ministru. În acest mod pe care l-am găsit, până la 31 decembrie. De la 1 ianuarie, având un buget mult mai aplicat și pe proiecte va fi mult mai bine gestionat”.

„Eu îmi doresc foarte mult să fiu Harry Potter. Și să am bagheta și să modific totul într-o noapte. Tot ce am făcut în patru luni de zile am făcut ce este mai bine pentru România”, a mai spus președintele PSD.

Totodată, Ciolacu a precizat că va exista o rectificare bugetară „nu neapărat” negativă la finele anului: „Înainte de a veni cu bugetul. Vom închide anul cu o rectificare, dar unde este nenorocirea? Unde este apocalipsa?”.