Ciprian Ciucu a demisionat de la șefia PNL București. Motivul invocat

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 al Capitalei, a demisionat de la șefia organizației PNL București. Într-o postare pe Facebook, Ciucu a spus că a luat această decizie pentru a avea mai mult timp să ducă la îndeplinire pe care și le-a asumat pentru sector.

„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de președinte al organizației PNL București. Unicul motiv pentru care am luat această decizie este timpul. În acest context, Sectorul 6 are mult mai mare nevoie de mine iar eu am nevoie de timp pentru a mă ocupa de numeroasele proiecte pe care le-am început. Unele sunt deja finalizate, așa cum știți, iar altele sunt în derulare. Pentru a le vedea devenite realitate este nevoie ca tot timpul și energia mea să le dedic oamenilor din Sectorul 6.