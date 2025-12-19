Ciprian Ciucu a depus, vineri, jurământul pentru funcția de primar general al Bucureștiului, marcând începutul mandatului său într-un moment important pentru Capitală. Primarul a subliniat încă de la început necesitatea unei colaborări strânse cu Consiliul General și cu liderii partidelor politice pentru a asigura o majoritate solidă în administrația locală.

Ciprian Ciucu a depus jurământul. Ce mesaj a transmis

„Este un moment foarte important pentru mine, am emoții. Este un moment pe care l-am așteptat foarte, foarte mult timp. Vreau să spun că îmi doresc să am o foarte bună colaborare cu Consiliul General. Am avut deja câteva discuții și o să am în continuare discuții cu lideri ai partidelor din Consiliul General. Vreau să avem o majoritate cât mai largă, pentru că în acest moment orașul nostru, știți, nu stă foarte bine din anumite puncte de vedere și în perioada care urmează vom avea foarte, foarte mult de lucru.

Știu că a fost intempestiv, am organizat această ședință la câteva ore după ce am primit hotărârea de la instanță, certificatul în baza căruia am putut să depun jurământul, dar am ales să facem această ședință împreună și vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor consilieri generali, pentru că ați acceptat atât din scurt să veniți la această ceremonie pentru depunerea jurământului, tocmai pentru că timpul este foarte, foarte scurt până la sfârșitul anului și cred că mai sunt câteva lucruri de făcut”, a declarat primarul.

Care sunt principalele provocări cu care se confruntă Bucureștiul

Ciucu a atras atenția asupra situației financiare precare a orașului, afirmând că sunt necesare măsuri urgente pentru a începe anul următor în condiții mai bune.

„Inclusiv, e foarte probabil să mai avem ședințe ale Consiliului General până la sfârșitul anului, pentru că situația financiară a orașului nu este foarte bună și vreau să văd ce se mai poate face acum, pe ultima sută de metri, înainte de sfârșitul anului, pentru a începe anul în condiții mai bune”, a explicat primarul în cadrul ceremoniei.

Ce planuri are Ciprian Ciucu pentru următorii ani

Primarul general și-a exprimat încrederea în care începe, promițând o prezență activă în , pe străzi și la ședințele Consiliului General.

„Ce să vă zic, sunt încrezător. În următorii doi ani și câteva luni voi fi foarte prezent în primărie, pe stradă, în ședințe, că acolo stau primarii, în ședințe foarte mult. Vor urma anumite reforme pe care le-am gândit de-a lungul timpului și sunt convins că acest Consiliu General este de bună-credință și că împreună vom echilibra Bucureștiul și vom începe și dezvoltarea lui”, a adăugat Ciprian Ciucu.