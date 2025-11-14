B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Ciprian Ciucu: „Bucureștiul va fi proiectul vieții mele. Mă simt bine pregătit, din punct de vedere administrativ. Cu siguranță, voi face lucruri care să mă recomande să mai câștig încă un mandat” (VIDEO)

Ana Maria
14 nov. 2025, 21:14
Sursa foto: Inquam Photo / Alex Nechez
Cuprins
  1. De ce respinge candidatul PNL ideea unei candidaturi la Președinția României
  2. Ce planuri are Ciucu pentru București în următorii ani
  3. Cum explică Ciucu necesitatea unei viziuni pe termen lung pentru Capitală

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a precizat care sunt planurile sale pentru București, în următorii ani. Primarul Sectorului 6 a precizat în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, că se simte bine pregătit, din punct de vedere administrativ, pentru a schimba Bucureștiul, având energia necesară și experiența pentru a iniția rapid schimbări, știind de unde să înceapă.

De ce respinge candidatul PNL ideea unei candidaturi la Președinția României

Cât despre discuția privind o potențială candidatură la președinția României, Ciucu a menționat că este „extrem de prematură” și se declară nepregătit pentru o asemenea responsabilitate.

„Eu cred că discuția este extrem de prematură, în ceea ce mă privește, cel puțin. Nu mi-am imaginat în viața mea că o să fiu președinte al României, nu mă simt pregătit pentru o responsabilitate extrem de mare.

Mă simt, însă, bine pregătit din punct de vedere administrativ pentru a schimba acest oraș. Pentru asta m-am pregătit foarte mult timp, sunt la vârsta în care am suficientă energie, încă, să mișc lucruri, dar și suficient de multă experiență ca să le încep rapid, pentru că știu de unde să încep.

Deci, din punctul meu de vedere, nu mă gândesc la așa ceva, nici nu mă văd în politică foarte, foarte mult timp. Mă aștept să rămân în politică dând orașului un curs corect. Mă aștept să câștig și un al doilea mandat, dacă îl voi câștiga și pe acesta, pentru că voi fi extrem de transparent cu toți pașii administrativi care urmează să fie făcuți.”, a declarat candidatul PNL.

Ce planuri are Ciucu pentru București în următorii ani

Ciucu a afirmat că își vede cariera politică desfășurându-se strict în zona administrației locale și că un orizont realist pentru modernizarea Capitalei este de 10 ani.

Primarul a mai aspus că primele rezultate vizibile vor apărea în 2-3 ani,  în special la capitole precum curățenie, ordine și mobilier stradal, însă, proiectele majore se vor vedea abia spre finalul primului mandat și în cel de-al doilea.

„Și pentru a pune Bucureștiul cu adevărat la punct, ai nevoie de planificare pe o perioadă mai lungă de timp. Sunt proiecte extrem de grele. Un proces profund de transformare are nevoie de timp.

Și mai mult de 10 ani, deja nu mă mai văd în politică, pentru că atunci cred că îmi voi fi făcut datoria și nu cred că o să fiu interesat să candidez la Președinția României, cel puțin așa gândesc acum. Dar, 10 ani este o perioadă lungă de timp.

(…) Știu că pare mult. Oamenii sunt obișnuiti să li spună în 2 ani sau în 3 ani am rezolvat ceva. Am o viziune pentru 2-3 ani, în care va fi mult mai curățenie, mult mai ordine, mobilierul stradal va arăta mai bine, orașul va arăta mai bine. Dar proiectele semnificative de regenerare urbană, acestea iau timp, pentru că ai nevoie să vii cu lucrări. Ai nevoie să faci licitații, studii de fezabilitate, proiectare. Acestea iau timp.

Lucrurile bune se fac în timp. Și pot să vin cu niște rezultate, așa cum am avut și în Sectorul 6, scalate la nivelul Bucureștiului, undeva în primii patru ani.

Atât mi-a luat ca să ajung la aceste rezultate în Sectorul 6. Dar cu adevărat, ca să continui să pui și administrativ, dar și bugetar orașul la punct, ai nevoie de un orizont și de o viziune de 10 ani.”, a mai explicat Ciucu.

Cum explică Ciucu necesitatea unei viziuni pe termen lung pentru Capitală

El a subliniat că e nevoie pentru București de continuitate administrativă, la fel ca alte orașe europene care s-au transformat în perioade lungi și cu același edil.

„Uitați-vă puțin la orașele care s-au transformat. Nu s-au transformat în 2-3 ani. S-au transformat pe o perioadă lungă de timp, în care au avut același primar, care a putut să urmeze o strategie de dezvoltare pe un termen mai lung.

Deci, cu siguranță că voi face lucruri care să mă recomande să mai câștig încă un mandat. Aici este cel mai greu, de obicei, și am învățat ca primar. Dacă câștigi al doilea mandat, de obicei, lucrurile merg de la sine.

Și asta este ceea ce-mi doresc, pentru că, așa cum am spus, Bucureștiul va fi proiectul vieții mele. Nu voi face nimic, nu voi precupeți niciun efort în nicio direcție, astfel încât să ne placă să trăim aici”, a mai menționat Ciprian Ciucu.

