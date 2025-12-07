Ciprian Ciucu acuză manipulări în ziua votului. Ce spune candidatul PNL despre lupta pentru București

Ciprian Ciucu vine cu acuzații chiar la mijlocul zilei în care bucureștenii votează pentru .

Ce manipulări acuză Ciprian Ciucu

Candidatul PNL acuză că apar în spațiul public tot felul de estimări false privind direcția în care merg voturile bucureștenilor. Ciucu spune că doar doi competitori au rămas cu adevărat în cursă.

„Unele partide nu au învățat nimic și fac aceleași prostii pe care le-au făcut în ultimii 35 de ani de zile. Acum trimit „pe surse” cifre false și ei știu asta.

În acest moment suntem doar doi competitori cu șanse! Restul e manipulare pentru a ține alți competitori, fără șanse, în viață.

Veniți la vot! Nu pot ei manipula, cât putem noi vota!

Veniți la vot, votați pozitiv și rațional.”, scrie candidatul PNL.

Ciucu, la Târgul de Carte

După ce a votat Ciprian Ciucu a fost și a vizitat .

„Cea mai bună zi și pentru Gaudeamus, un loc al ideilor, al dialogului și al cărților care construiesc oameni și comunități.

M-am bucurat să întâlnesc cititori pasionați, autori valoroși și tineri curioși, dornici să înțeleagă mai bine lumea în care trăim. Cred cu tărie că educația și cultura sunt temelia unei societăți solide, iar astfel de evenimente ne reamintesc cât de important este să investim în ele, constant și corect.