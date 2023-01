Ciprian Ciucu acuzase ASPA că falsifică documente, dar ulterior a revenit cu un „update, de dragul adevărului”

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, sugerase că Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) ar fi falsificat documente, însă ulterior a revenit cu un „update, de dragul adevărului”, la postarea inițială, spunând că n-a fost vorba despre un document falsificat, cum reclama inițial, „ci doar are legătură cu alt loc, prezentat manipulativ”.

Ciprian Ciucu, „update, de dragul adevărului”, după ce a sugerat că ASPA că ar falsifica documente

Edilul susține că documentul ASPA nu este unul „falsificat”, „ci doar are legătură cu alt loc”.

„Update, de dragul adevarului: Am verificat, documentul prezentat de ASPA se referă la o altă locație aflată la peste un 1km distanță de Drumul la Roșu, unde a fost făcută sesizarea PLS6 și a fost semnat câteva ore mai târziu de către un alt polițist local care nu avea cunoștințe despre sesizarea inițială. Nu este un document falsificat, așa cum am crezut inițial, ci doar are legătură cu un alt loc, prezentat manipulativ. Voi prezenta întodeauna adevărul”, a scris Ciprian Ciucu, pe Facebook.

Inițial, primarul Sectorului 6 fusese mult mai tranșant în legătură cu documentul prezentat de ASPA: „Incredibil, s-a ajuns la falsificarea de documente! Acest lucru este penal! Politistul Local nu a semnat acel proces verbal! Nu au venit la sesizare! Au publicat în presă în urma cu câteva minute, un document falsificat. Vom cere o expertiză grafoscopică! ASPA, vă afundați singuri! Ireal, incredibil ce se întâmplă în administrația publică a Bucureștiului în anul 2023!”.

Primarul Ciprian Ciucu a vorbit despre comunicatul respectiv și pe B1 TV, la emisiunea „Actualitatea”, acolo unde Tudor Mușat i-a spus că a crezut că în conferința de presă de miercuri.

Întrebat despre comunicatul de presă al ASPA privind , Ciprian Ciucu a afirmat: „Acest comunicat al ASPA are aproximativ două ore. Este fals… nu că este fals, este prezentat fals de către ASPA. De ce? Pentru că dacă ne uităm pe procesul-verbal – și vă rog să faceți acest lucru, este publicat chiar pe site-ul lor – o să vedeți că este prezentat ca și cum ar fi acolo, dar este la peste un kilometru distanță”.

„Rețineți acuzația mea că ei au prezentat un document care se află, da, pe Lacul Morii, dar digul Lacului Morii are 2 kilometri și ceva și este la peste un kilometru de Drumul La Roșu. a avut loc la peste un kilometru distanță. Este vorba de cu totul altă sesizare”, a adăugat primarul.

ASPA, despre intervenția din 14 ianuarie: Am solicitat participarea unui echipaj de la Poliția Locală Sector 6

În comunicatul în cauză, ASPA se referă la o intervenție efectuată în 14 ianuarie „în zona Lacul Morii – str. Drumul la Roșu, la care a solicitat participarea unui echipaj de la Poliția Locală Sector 6”.

„La data de 14.01.2023, ASPA a avut o acțiune de capturare în zona Lacul Morii – str. Drumul la Roșu, la care a solicitat participarea unui echipaj de la Poliția Locală Sector 6.