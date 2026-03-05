PSD anunță boicotarea ședinței CGMB. Social-democrații au transmis un comunicat de presă în care critică dur administrația Primăriei Capitalei și anunță că grupul consilierilor generali social-democrați nu va participa la ședința Consiliului General al Municipiului București programată pentru 6 martie.

Mesajul a fost transmis de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, care acuză conducerea Primăriei Capitalei de lipsă de reforme și investiții, dar și de blocaje administrative.

„𝐈̂𝐧𝐚̆𝐛𝐮𝐬̦𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐜𝐫𝐚𝐭̦𝐢𝐞𝐢 𝐬̦𝐢 𝐜𝐞𝐧𝐳𝐮𝐫𝐚 𝐢̂𝐧𝐜𝐞𝐩 𝐬𝐚̆ 𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐞𝐳𝐞 𝐝𝐢𝐧 𝐜𝐞 𝐢̂𝐧 𝐜𝐞 𝐦𝐚𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐮𝐧𝐝 𝐢̂𝐧 𝐯𝐢𝐳𝐢𝐮𝐧𝐞𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥.

Reformă nu există și nicio altă preocupare concretă de a reduce anvelopa salarială de la 15 milioane de euro pe lună la 5 milioane de euro.”, a transmis PSD, într-un comunicat de presă, publicat pe .

PSD anunță boicotarea ședinței CGMB! Ce investiții susține PSD că ar fi fost abandonate în București

În comunicatul transmis, PSD susține că mai multe proiecte importante de infrastructură din Capitală ar fi fost abandonate sau blocate.

„Investiții nu există. Pasajul de la Petricani, Prelungirea Ghencea, Inelul Median, punerea în siguranță a pasajelor Obor și Lujerului, toate s-au topit în ceața campaniei electorale, în timp ce baronul Ciucu și armata lui de drone kamikaze luptă cu toate puterile pentru a-i jefui pe bucureșteni.”, a mai adăugat PSD în comunicatul semnat cu numele lui Daniel Băluță.

De ce spune PSD că Primăria Capitalei nu și-ar fi respectat obligațiile legale

Potrivit comunicatului, PSD acuză conducerea Primăriei Generale că nu ar fi respectat termenele legale privind elaborarea unor documente administrative.

„Nici după o lună de zile, primarul general și aparatul lui nu și-au îndeplinit obligațiile legale, și anume acelea de a redacta, în termen de 3 zile, așa cum prevede Codul administrativ, rapoartele de specialitate, dorind cu tot dinadinsul să perpetueze jaful, bătaia de joc și umilința la care sunt supuși sutele de mii de oameni care au primit apă călâie și au avut caloriferele înghețate în această iarnă.”

PSD anunță boicotarea ședinței CGMB! Ce mesaj transmite PSD bucureștenilor

În continuarea comunicatului, Daniel Băluță afirmă că partidul va continua să conteste deciziile administrației Capitalei și susține că locuitorii orașului nu ar trebui să plătească pentru servicii neprimite.

„Pentru baronul Ciucu și armata lui de drone kamikaze, însă, nu contează nimic. Vor bani cu orice preț. Nu există cinste, nu există onoare, iar în atare condiții îi asigur pe bucureșteni că vom folosi toate mijloacele necesare pentru a face dreptate, astfel încât oamenii să nu plătească ceea ce nu au primit.”

De ce nu vor participa consilierii PSD la ședința CGMB

PSD anunță că decizia de a nu participa la ședința Consiliului General din 6 martie este un gest de protest față de modul în care ar fi gestionate problemele Capitalei.

„În aceste condiții, grupul consilierilor generali ai PSD nu se va prezenta la ședința Consiliului General al Municipiului București de mâine, 6 martie a.c., în semn de protest față de această conduită iresponsabilă a primarului general, și facem apel la toate celelalte forțe politice să se asocieze acestui demers menit să stopeze derapajul baronului Ciucu și al armatei lui.”

Ce anunță PSD pentru ședința extraordinară din 10 martie

În finalul comunicatului, social-democrații susțin că vor convoca o ședință extraordinară în care vor introduce proiecte pentru funcționarea Primăriei Capitalei.

„Ca forță politică responsabilă, Partidul Social Democrat va introduce pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a CGMB de marți, 10 martie a.c., convocată de către consilierii generali ai PSD și PUSL, toate proiectele necesare funcționării Primăriei Municipiului București, alături de cele pe care deja le-a depus.

Nu vom bloca niciodată funcționarea Bucureștiului. Ba mai mult decât atât, vom veni în permanență cu proiecte menite să facă viața oamenilor mai bună.

Și nu ne vom lăsa intimidați de cei care astăzi îi batjocoresc pe români.

𝐼𝑛 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑎̆, 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑎̆𝑠𝑒𝑠𝑐 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑐𝑡𝑒𝑙𝑒 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑡𝑎̆𝑟𝑎̂𝑟𝑒 𝑝𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟𝑖𝑖 𝑃𝑆𝐷 𝑠̦𝑖 𝑃𝑈𝑆𝐿 𝑙𝑒 𝑣𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑝𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑧𝑖 𝑎 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑛𝑡̦𝑒𝑖 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒 10 𝑚𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑎.𝑐., 𝑎𝑙𝑎̆𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑗𝑎.” ( )