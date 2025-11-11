Ciprian Ciucu, dat în judecată de un dezvoltator imobiliar. Suma record cerută de la primarul Sectorului 6

Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru Primăria Capitalei și edil al Sectorului 6, a fost dat în judecată de un dezvoltator imobiliar. Anunțul a fost făcut chiar de Ciucu.

Ciprian Ciucu, la proces cu un dezvoltator imobiliar

Candidatul PNL la Primăria Capitalei a făcut anunțul pe Facebook. Primarul Sectorului 6 se declară șocat de solicitare, dar mai ales de despăgubirea pe care o cere dezvoltatorul imobiliar. Mai mult, spune Ciprian Ciucu, procesul a fost deschis în luna martie, dar la el a ajuns citația abia acum.

„E nițel șocant, recunosc.

Un dezvoltator imobiliar m-a dat în judecată și îmi cere 27.000.000 de euro.

Până acum recordul fusese deținut de dl. Primar General, Nicusor Dan, căruia i se imputa o sumă de vreo 15.000.000 euro.

Procesul a fost deschis în luna martie, dar abia acum am fost citat.

Voi reveni cu detalii.

P.S. Sunt în acea situație in care nu vreau sa fi supărat prea tare judecătorii.”, scrie .

Ce spunea Ciucu despre relația cu dezvoltatorii imobiliari

Primarul Sectorului 6 a avut mai multe dispute cu dezvoltatorii imobiliari din Sector după ce și-a început primul mandat. Edilul declara atunci că au fost multe avize de construcție date ilegal, iar cartiere întregi de blocuri au fost construite fără să mai aibă loc să se facă și utilitățile publice. Nici străzi, nici parcări, nici școli sau grădinițe.

„Au apărut peste 20.000 de apartamente, fără şcoală, grădiniţă, avem presiune din partea comunelor satelit, cum e Chiajna. Nu mi se pare normal să vină dezvoltatorii să planteze un bloc în câmp şi apoi să ceară la primărie utilităţi, şcoală. Vom reglementa aceste lucruri. Apoi, vom condiţiona eliberarea autorizaţiei de construire de acest plan.

Multe mizerii s-au întâmplat, în zone de case au apărut 5.000 de apartamente, au dat peste cap şi trafic şi tot.”, spunea , în 2021, la un an de la începerea primului mandat la Primăria Sectorului 6.