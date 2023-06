Ciprian Ciucu, despre investițiile Primăriei Sectorului 6 în educație: „Dăm undeva la 3.500 de euro pe cap de elev, pe an. E bine și sper să putem s-o ținem tot așa” / Ce a spus despre greva profesorilor (VIDEO)

Ciprian Ciucu (PNL), primarul Sectorul 6, a vorbit marți, pentru B1 TV, despre investițiile pe care le face Primăria pe care o conduce în educație: „Dăm undeva la 3.500 de euro pe cap de elev, pe an. E mult, e bine și sper să putem s-o ținem tot așa”.

Referitor la Ciucu a susținut că , motiv pentru care cadrele didactice și pleacă din sistem. Pe de altă parte, acesta consideră că profesorii ar trebui să revină la clase și să continue protestul de o altă manieră, deoarece viitorul elevilor este în joc mai ales acum, când se apropie perioada examenelor.

Ciucu, despre investițiile în școlile din Sectorul 6

„Eu, ca primar, trebuie să mă ocup de clădire, de mobilier școlar, de echipamente. Primăria nu angajează profesori, ci asigurăm pază, toate cele necesare pentru procesul de educație și am investit foarte mult în educație în Sectorul 6.

Cea mai mare parte din buget la educație merge. Am calculat de curozitate și dăm undeva la 3.500 de euro pe cap de elev, pe an. E mult, e bine și sper să putem s-o ținem tot așa”, a declarat primarul Sectorului 6, pentru B1 TV.

Ce spune Ciucu despre greva profesorilor

Acesta a susținut apoi că avem o problemă în a aduce și menține profesorii în sistem din cauza salariilor prea mici:

„E clar că avem o problemă cu atragerea celor mai bune resurse umane din societate în educație pentru că educația e în competiție cu alte sisteme, cu corporațiile, cu băncile. cu alte instituții ale statului care plătesc mai bine și atunci cei mai buni absolvenți nu se duc către educație sau se duc unii din vocație și le mulțumim pentru acest lucru. Avem o problemă de resurse umane sistemică, una istorică ce se acutizează și e nevoie de o reformă structurală pentru a atrage absolvenți mai buni”.

„Noi, ca primari, civilizate de muncă, echipamente, tot ce au nevoie, dar asta nu e suficient. Sunt anumite școli, inclusiv din Sectorul 6, din care profesorii pleacă, din cauza faptului că sunt comunități mai sărace. Pleacă după un an doi. Așa nu poți să faci educație”, a continuat Ciucu.

Acesta a mai spus că profesorii au declanșat greva acum deoarece sunt discuțiile despre rotativă și se apropie și perioada examenelor și „știu că cu astfel de momente se întâlnesc destul de rar”.

„Din punctul meu de vedere, lucrurile acestea să se întâmple puțin mai altfel. Bine ar fi să se întoarcă cumva la clasă și să continue protestul, să atragă atenția Guvernului pe mai departe dar, totuși, sunt copii care depind…”, a continuat primarul.

Totodată, Ciprian Ciucu a precizat că revendicările trebuie să fie „realiste, suportabile bugetar”.

Întrebat cum li se poate explica acest lucru profesorilor, în condițiile în care în alte sectoare bugeatre se face risipă de bani publici, Ciucu a răspuns: „Ce se întâmplă în alte ministere și agenții așa o fi, eu n-am de unfe să știu. Eu iau de bun de spuneți dvs., văd și eu diferite știri de genul acesta. Ce pot să zic e că salariul unui debutant e mult prea mic pentru a atrage un absolvent bun”.