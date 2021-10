Ciprian Ciucu, despre situația termoficării din Militari: Cel care are cheia la această situație este exclusiv Nicușor Dan. Furnizorul nu a primit banii de la Termoenergetica (VIDEO)

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a vorbit despre situația de săptămâna trecută din cartierul Militari, unde un furnizor privat a oprit furnizarea de căldură și apă caldă pentru că nu a primit banii de la Termoenergetica. Dacă nu sunt bani la nivelul municipalității, spune liberalul, ar trebui făcută o rectificare bugetară „sau cel puțin primarul general să dispună ca Termoenergetica să plătească acest furnizor care este privat, dar livrează în sistemul public”.

Ciprian Ciucu, despre situația termoficării din Militari, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire

„Am nenumărate sesizări primite. Cu toate că primăria de sector nu se ocupă cu termoficarea și nu avem practic nicio competență în domeniu, oamenii înțeleg că primarul de sector trebuie să îi reprezinte în fața primarului general și îmi scriu și mie. Știu de situație încă de când ea a apărut, sunt în contact cu conducerea Termoenergetica și cu ministrul Energiei, colegul meu Virgil Popescu, și am discutat situația, ce se poate face. Din păcate, cel care are cheia la această situație este exclusiv primarul general Nicușor Dan pentru că, din câte am înțeles, unul dintre motivele principale pentru care acest furnizor privat de energie termică a oprit furnizarea apei calde și a căldurii în Sectorul 6 în zona Militari este faptul că Primăria Capitalei nu a achitat facturile, deci are întârzieri la plăți. Omul nu își permite și nu are de unde, înțeleg, în acest moment să facă reaprovizionarea cu energie, cu gaz, pentru că nu are banii plătiți”, a declarat primarul Sectorului 6.

Ciprian Ciucu a explicat că trebuie făcută o evaluare.

„Țevile ar trebui să reziste indiferent de unde vine energia, dacă vine de la acest privat sau dacă vine din altă parte. Trebuie oricum făcută o evaluare, adică să vedem, este vorba de alte magistrale, vă dați seama că nu mă pricep eu la aceste lucruri, dar am să vorbesc cu directorul Termoenergetica, fosta RADET, ca să îmi explice și mie. Ideea este că, până una alta, ca să fim siguri, ar trebui, totuși, ca Consiliul General să se vadă săptămâna viitoare și, dacă nu sunt bani, să se facă o rectificare sau cel puțin primarul general să dispună ca Termoenergetica să plătească acest furnizor care este privat, dar livrează în sistemul public”, a mai spus edilul.