Ciprian Ciucu – dovada că Bucureștiul se poate construi cu seriozitate (VIDEO)

Ciprian Ciucu – dovada că Bucureștiul se poate construi cu seriozitate (VIDEO)

09 nov. 2025, 11:28
Ciprian Ciucu – dovada că Bucureștiul se poate construi cu seriozitate (VIDEO)
Sursa foto: Facebook / @Ciprian Ciucu

Într-un oraș în care adeseori promisiunile electorale au rămas la faza de lozinci, un om a demonstrat că modernizarea nu este un vis, ci o chestiune de voință și de muncă. Ciprian Ciucu, candidatul la funcția de Primar General al Capitalei, a arătat, prin fapte concrete, că o administrație serioasă poate schimba radical viața oamenilor.

Viitorul Bucureștiului poate arăta exact așa cum arată astăzi locurile unde primarul sectorului 6 și-a ținut promisiunile: moderne, curate, verzi, funcționale.

Bulevardul Valea Largă – de la uliță uitată la drum european

Pe locul unei poteci de pământ a apărut un bulevard adevărat, cu două benzi pe sens, trotuare largi și piste de biciclete la standarde europene. Valea Largă nu e doar un drum, ci o demonstrație de eficiență administrativă: este singurul bulevard construit de la zero în București după Revoluție.

Acolo unde alții au făcut planșe colorate, Ciprian Ciucu a livrat asfalt, utilități, lumină și siguranță. A arătat că atunci când administrația lucrează pentru oameni, infrastructura devine realitate.

Parcul Liniei – transformarea unei gropi de gunoi în cel mai mare parc nou al Capitalei

Zeci de ani, terenul care astăzi poartă numele Parcul Liniei a fost un loc abandonat al orașului, plin de moloz și deșeuri. Astăzi, mii de oameni se plimbă, aleargă și respiră aer curat.

Este cel mai mare parc nou construit în București în ultimii 36 de ani, pe o întindere de 18 hectare. Parcul Liniei este, poate, cea mai puternică metaforă a mandatului lui Ciprian Ciucu: de la mizerie la modernitate, de la promisiune la realitate.

Educația – șantiere pentru viitor, nu lozinci de campanie

Într-un timp scurt, 25 de unități de învățământ au fost complet reabilitate, unele construite de la zero. Alte 18 școli și grădinițe au fost consolidate și modernizate, iar 7 clădiri noi pentru educație au fost deja ridicate de la temelie. Alte 4 sunt în plin șantier.

Pentru Ciprian Ciucu, educația nu e poză electorală, ci o prioritate reală. Săli moderne, laboratoare dotate, terenuri de sport la standarde europene – acestea nu sunt doar proiecte, ci investiții directe în viitorul copiilor.

De ce contează toate acestea pentru București

Ciprian Ciucu nu vorbește despre cum ar putea fi Bucureștiul. El a arătat deja cum poate fi. Un oraș curat, ordonat, prietenos cu oamenii, unde spațiul public este respectat și investițiile se fac cu cap, strategic.

Dacă viitorul Capitalei ar arăta ca acolo unde Ciprian Ciucu a construit, Bucureștiul ar fi, în sfârșit, un oraș pus la punct, orașul pe care îl merităm.

Material promovat de PNL București

