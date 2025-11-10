Planuri urgente pentru București. Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4 și candidat PSD la Primăria Capitalei, a explicat în emisiunea Bună, România!, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, cum intenționează să gestioneze situația critică a Capitalei în cazul în care va prelua conducerea Primăriei Generale și ce planuri are pentru acest mandat.

Băluță spune că experiența sa acumulată în cei 10 ani ca primar de sector îi dă încrederea că poate face progrese importante chiar și într-un mandat mai scurt de trei ani.

Planuri urgente pentru București. Care sunt principalele probleme ale Capitalei

Primarul Sectorului 4 atrage atenția că orașul se confruntă cu probleme majore: trafic aglomerat, lipsa apei calde și a căldurii în anumite zone, precum și costuri ridicate ale vieții.

“Cred că am acumulat suficient de multă experiență astfel încât vă pot spune un da hotărât. Da, se pot face lucruri în acești trei ani rămași. Mai mult decât atât, acest oraș este într-o stare în care are nevoie rapid, de îndată, să începem treaba. Și sunt foarte multe lucruri de făcut, care nu se pot face peste noapte. Fiecare zi pierdută este o zi pierdută pentru noi toți: în trafic, fără apă caldă, fără căldură, cu niște costuri ale vieții mari, din ce în ce mai mari, din păcate. Toate lucrurile astea trebuie să înceapă a fi reparate în regim de urgență.

Sunt mai multe urgențe urbane, pe care le putem numi așa. De la termoficare, la tot ceea ce înseamnă infrastructură a utilităților. Avem gazele, avem apa. Vedem că tot orașul este brăzdat de șantiere mici pentru a înlocui fie o țeavă de termoficare spartă, fie a repara cabluri electrice. Numai lucrurile astea le vedem odată.

Avem datorii uriașe către Termoenergetica. Sunt principalele urgențe pe care le vedem astăzi. Nu mai punem la socoteală faptul că, din păcate, costul vieții crește în fiecare zi. Lucrurile astea necesită timp pentru a le rezolva, iar această sarcină trebuie începută de îndată, pentru că nu se pot obține … nimeni nu e Superman. Și ar fi un ipocrit să facă promisiuni fără acoperire, în ideea în care, dacă v-aș spune că în 5 minute putem să rezolvăm problema termoficării, aș fi un mare minținos, dar vă pot spune că în 2 ani putem face Prelungirea Ghencea. Asta vă pot spune.”, a spus .

Cum vede Băluță continuitatea proiectelor începută de administrațiile anterioare

Daniel Băluță susține că va continua proiectele bune inițiate anterior, inclusiv de fostul primar general , care a reușit să schimbe aproximativ 200 km de conducte.

“Gândiți-vă că, real, avem 1.000 de km de rețea principală, 3.000 de km de rețea secundară. Viteza cu care schimbăm, care este generată inclusiv de sursele de finanțare, dar și de o componentă de organizare, este una extrem de lentă. Dacă facem o medie pentru ultimii 10 ani, ne-ar trebui încă 30 de ani ca să schimbăm. Taman bine să strică din nou conductele pe care le-am pus în momentul acesta.”, a mai adăugat primarul Sectorului 4.

Planuri pentru București. Care este orizontul de timp pentru rezolvarea problemelor Bucureștiului

Candidatul PSD recunoaște că nu există soluții miraculoase peste noapte. În programul său electoral, el și-a propus un plan pe termen lung, până în 2032, pentru rezolvarea graduală a problemelor Capitalei.

„Nicușor Dan a adus nivelul de schimb al conductelor … a schimbat 200 de kilometri, una peste alta, cu ce se schimbase și înainte, avem un procent undeva la 30%. Mai avem 70% din rețeaua primară, e foarte mult.

De aceea am spus că este un efort conjugat. Mai mult decât atât, sunt și genul de om care aplic un principiu extrem de important. Toate lucrurile bune pe care un om le-a făcut, trebuie să le continuăm. Nu este cazul să ne mai irosim timp, să ne mai irosim energie și să ne raportăm la greaua moștenire și la lucruri de genul ăsta, care deja sunt perimate în percepția publică. Radiografia orașului, am marele avantaj că o cunosc, lucrând ca și primar de 10 ani, știu despre ce este vorba, știu ce este de făcut. Necesită timp.

De aceea, inclusiv în programul pe care l-am lansat, mi-am luat ca și reper anul 2032. De ce spun asta? Pentru că nu avem cum să rezolvăm toate problemele acestea peste noapte. Traficul nu-l putem rezolva peste noapte. Sunt o sumă de măsuri pe care trebuie să le luăm. Termoficarea nu o putem face peste noapte.”, a conchis Daniel Băluță.