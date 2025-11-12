Ciprian Ciucu: „Iată de ce ne trebuie un București pus la punct: ca să nu mai rămână bălți pe străzi după fiecare ploaie, așa cum vedem acum în centrul Capitalei” (VIDEO)

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru funcția de primar general, are o soluție pentru bălțile care se formează după ploile din această perioadă.

Candidatul liberal susține că este nevoie de anumie lucrări prin care apa care se acumulează după ploaie să se scurgă într-un canal de colectare. Ciprian Ciucu spune că a implementat o astfel de soluție în Sectorul 6, al cărui primar este.

„Iată de ce ne trebuie un București pus la punct: ca să nu mai rămână bălți pe străzi după fiecare ploaie, așa cum vedem acum în centrul Capitalei. În Sectorul 6 am progresat mult în rezolvarea acestei probleme: am făcut marginile străzilor în plan înclinat, iar apa de ploaie se scurge în canalizare. După 7 decembrie vom rezolva problema în tot orașul!”, a declarat Ciprian Ciucu, în timpul unei plimbări prin centrul municipiului București.