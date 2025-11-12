B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ciprian Ciucu: „Iată de ce ne trebuie un București pus la punct: ca să nu mai rămână bălți pe străzi după fiecare ploaie, așa cum vedem acum în centrul Capitalei” (VIDEO)

Ciprian Ciucu: „Iată de ce ne trebuie un București pus la punct: ca să nu mai rămână bălți pe străzi după fiecare ploaie, așa cum vedem acum în centrul Capitalei” (VIDEO)

B1.ro
12 nov. 2025, 11:34
Ciprian Ciucu: „Iată de ce ne trebuie un București pus la punct: ca să nu mai rămână bălți pe străzi după fiecare ploaie, așa cum vedem acum în centrul Capitalei” (VIDEO)
Sursa foto: Facebook / @Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru funcția de primar general, are o soluție pentru bălțile care se formează după ploile din această perioadă.

Candidatul liberal susține că este nevoie de anumie lucrări prin care apa care se acumulează după ploaie să se scurgă într-un canal de colectare. Ciprian Ciucu spune că a implementat o astfel de soluție în Sectorul 6, al cărui primar este.

„Iată de ce ne trebuie un București pus la punct: ca să nu mai rămână bălți pe străzi după fiecare ploaie, așa cum vedem acum în centrul Capitalei. În Sectorul 6 am progresat mult în rezolvarea acestei probleme: am făcut marginile străzilor în plan înclinat, iar apa de ploaie se scurge în canalizare. După 7 decembrie vom rezolva problema în tot orașul!”, a declarat Ciprian Ciucu, în timpul unei plimbări prin centrul municipiului București.

Tags:
Citește și...
Noua strategie națională de apărare a României. Corupția și ineficiența administrației, între vulnerabilitățile statului
Politică
Noua strategie națională de apărare a României. Corupția și ineficiența administrației, între vulnerabilitățile statului
Nicușor Dan dă în judecată Autoritatea Electorală Permanentă. AEP nu îi dă aproape un milion de lei
Politică
Nicușor Dan dă în judecată Autoritatea Electorală Permanentă. AEP nu îi dă aproape un milion de lei
Deputat PSD trimis în judecată de DNA. Răzvan Ciortea este acuzat de abuz în serviciu şi fals în declaraţii
Politică
Deputat PSD trimis în judecată de DNA. Răzvan Ciortea este acuzat de abuz în serviciu şi fals în declaraţii
Cum se face propagandă. Ce spune Kelemen Hunor și ce înțeleg suveraniștii Ancăi Alexandrescu
Politică
Cum se face propagandă. Ce spune Kelemen Hunor și ce înțeleg suveraniștii Ancăi Alexandrescu
Sondaj de opinie pentru alegerile la Primăria Generală. Daniel Băluță conduce în preferințele de vot
Politică
Sondaj de opinie pentru alegerile la Primăria Generală. Daniel Băluță conduce în preferințele de vot
Protest împotriva austerității Guvernului Bolojan. Sindicaliștii ies în Piața Victoriei
Politică
Protest împotriva austerității Guvernului Bolojan. Sindicaliștii ies în Piața Victoriei
Ciprian Ciucu – primarul care joacă pentru echipa Bucureștiului
Politică
Ciprian Ciucu – primarul care joacă pentru echipa Bucureștiului
Campania electorală pentru alegerile locale parțiale începe pe 22 noiembrie. Ce reguli impune CNA pentru posturile TV și radio
Politică
Campania electorală pentru alegerile locale parțiale începe pe 22 noiembrie. Ce reguli impune CNA pentru posturile TV și radio
Coaliția a ajuns la un acord. Câți bugetari vor fi dați afară și ce economie se va face la bugetul de stat
Politică
Coaliția a ajuns la un acord. Câți bugetari vor fi dați afară și ce economie se va face la bugetul de stat
Lege nouă pentru trotinetele electrice în România. Cum se schimbă regulile din trafic
Politică
Lege nouă pentru trotinetele electrice în România. Cum se schimbă regulile din trafic
Ultima oră
12:27 - 12 noiembrie: Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. Este prăznuit Sfântul Atanasie Todoran, născut într-un sat din Bistrița-Năsăud
12:18 - Noua strategie națională de apărare a României. Corupția și ineficiența administrației, între vulnerabilitățile statului
12:10 - Românii, striviți de facturile la energie electrică. Prețul a crescut cu 72% în octombrie. Guvernul încasează miliarde pe spatele populației
11:52 - Kate Middleton, gest emoționant în onoarea englezilor care au murit în Al Doilea Război Mondial. Cum au marcat membrii familiei regale Ziua Armistițiului
11:44 - A murit Horia Moculescu. Artistul avea 88 de ani
11:22 - Nicușor Dan dă în judecată Autoritatea Electorală Permanentă. AEP nu îi dă aproape un milion de lei
11:14 - Deputat PSD trimis în judecată de DNA. Răzvan Ciortea este acuzat de abuz în serviciu şi fals în declaraţii
10:56 - Lambriul metalic: durabilitate și design modern pentru spațiile tale
10:41 - Primele ninsorile aduc controale pe șosele. Ce amendă riscă șoferii care nu au mașina echipa corespunzător
10:37 - Guvernul ucrainean zguduit de un uriaș scandal de corupție. Ministrul Justiției a fost suspendat din guvern